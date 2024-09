Català

Demanen protecció a la llengua al Pais Valencià

En la celebració del Dia Europeu de les Llengües

Aquest 26 de setembre se celebra el Dia Europeu de les Llengües i les entitats que defensen el valencià han aprofitat la jornada per a enviar els seus missatges de reivindicació. Una d’aquestes entitats és Acció Cultural del País Valencià, que a través de la seua presidenta, Anna Oliver, ha expressat preocupació per les polítiques lingüístiques que està duent a terme el Consell.

Segons Oliver, aquestes polítiques lingüístiques posen en perill l’ús del valencià, i recorda que la llengua oficial, «que és el valencià, ha d’estar no només protegida, sinó impulsada, perquè és una llengua minoritzada».

La presidenta de l’entitat s’ha referit al nul ús que es fa de la llengua des de l’àmbit institucional i també a l’actitud del Consell en aquesta jornada reivindicativa. «No pot ser que en el Dia Europeu de les Llengües s’estiga fent un acte al Conservatori parlant de les accions positives a favor de la llengua quan tenim un govern que l’única llei que ha promulgat va en contra del valencià».

Unitat

D’altra banda, Oliver també ha donat importància a la unitat exhibida entre les entitats que treballen per la defensa del valencià, i ha afirmat que «allò important de la força de la gent és treballar units i per un objectiu comú». També ha recordat que la lluita d’Acció Cultural no és contra el govern valencià, sinó «a favor de la llengua».

La concentració, celebrada a la plaça Viriat de València, ha sigut considerada per Acció Cultural com «un èxit», amb assistents cridant a favor de la unió per a defensar els drets lingüístics davant la seu de l’Institut Valencià de Cultura.

Oliver també ha celebrat la iniciativa de Compromís de presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de «llibertat educativa», un pas que considera vital per a la protecció de la llengua.