REPRESSIÓ

Avui és el centenari de la prohibició de la sardana "La Santa Espina" i d'aquí una setmana ho serà de la detenció d'Antoni Gaudí per parlar català a un policia

El 4 de setembre del 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, el general Lossada, governador civil de Barcelona, difongué la següent circular:

« Havent arribat a coneixement d'aquest Govern, en forma que no ofereix lloc a dubtes, que determinats elements han convertit la sardana de «La Santa Espina» en himne representatiu d'odioses idees i criminals aspiracions, escoltant la seva música amb el respecte i reverència que es tributen als himnes nacionals, he acordat prohibir que es toqui i es canti la sardana titulada "La Santa Espina" a la via pública, sales d'espectacles i de societats i en les aplecs o reunions campestres, prevenint als infractors d'aquesta ordre que procediré a castigar-los amb tot el rigor. »

- General Lossada, Governador Civil -

El governador civil Lossada també va prohibir l'escut del C.E. Júpiter per ser "una clara disimulación de la bandera separatista catalana".

Una setmana després de la prohibició de "La Santa Espina" a Barcelona es produí la detenció d'Antoni Gaudí (el dia 11 de Setembre de 1924) per parlar català a un policia espanyol.

L'any 1924 hi va haver moltes detencions per qüestions polítiques: el 3 de gener l'arquitecte Rafael Masó surt de la presó de Girona després d'estar una setmana empresonat acusat d'haver signat un manifest catalanista del CADCI, el 7 de maig Jaume Miravitlles és detingut en un teatre de Barcelona quan repartia manifestos de Francesc Macià i el 21 de maig un altre artista català, Salvador Dalí, va ser detingut a Figueres acusat de 'delitos contra la unidad de la Pátria' juntament amb el militant d'Estat Català Martí Vilanova.