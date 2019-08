Es constitueix la Plataforma Salvem Salau per aturar l'especulació minera al Pirineu

Aquest cap de setmana s'ha constituït la Plataforma Salvem Salau, amb l’objectiu de legalitzar l’entitat per continuar la lluita iniciada fa més d’un any per salvaguardar Salau de les amenaces mineres.

Més d’una trentena de persones han debatut i aprovat els estatuts de l’entitat i sotasignat l’acta fundacional de l’entitat i escollit una junta, que té com a objectius principals vetllar per la conservació de la vall de Bonabé per evitar-ne la seva degradació i contaminació i promoure l’educació ambiental per conèixer i preservar-ne el patrimoni natural i cultural.

L’organització i lluita veïnal contra el projecte d’investigació minera a Salau, promogut per la multinacional australiana Apollo Minerals a través de la seva filial espanyola, NeoMetal Spania SL, ha aconseguit que el Departament de Territori demani a l’empresa promotora un estudi d’impacte ambiental tramitat per la via ordinària, i no per la simplificada com pretenien.

El territori té clar que cal seguir organitzats per protegir la Vall de Bonabé, inclosa al Parc Natural de l’Alt Pirineu dels greus impactes miners que suposaria el projecte iniciat en una zona d’alt valor ecològic i que és capçalera de la Noguera Pallaresa.