Agermanament occitano-català

XXX Pujada al Port de Salau

El proper diumenge 6 d’agost tindrà lloc un dels esdeveniments més representatius de l’agermanament occitano-català, la pujada al Port de Salau, un port de muntanya a 2010 metres d’altitud que uneix el Pallars Sobirà amb l’Arieja.

Cada any, des de fa 30 edicions, catalans i occitans ens trobem el primer diumenge d’agost en aquest port del Parc Natural de l’Alt Pirineu per reivindicar la nostra història comuna i les nostres llengües germanes, però per sobre de tot fem d’aquesta data una jornada festiva en la qual la música i les danses tenen un paper principal, així com el vi català i el formatge occità que compartim tots a dalt del port. Fem del Pirineu un lloc d’unió entre occitans i catalans, almenys per un dia les nostres llengües es barregen i el sentiment de germanor és més gran que mai. L’any passat ens vam aplegar més de 700 persones.

Com a complement a la Pujada, el dissabte 5 d’agost, a Esterri d’Àneu, hi ha programats diversos actes.

Descarrega’t la ruta (aprox. 2 h – 2h30, 750m desnivell) de la Pujada des del Refugi del Fornet (més enllà d’Alós d’Isil).

Programa de tots els actes. Programa en occitan. I el cartell!

Programa ASPIC en occitan (pujada occitana).