Eliseu Climent no existeix

La Fundación Santa María, que és religiosa i valenciana, ha fet una enquesta entre els joves valencians i ha arribat a unes conclusions si més no sorprenents; diu que, de cada 100 joves de 14 a 24 anys, 42,6 se senten tan espanyols com valencians i 41,3 se senten només espanyols; 0,1 -un de cada deu- se sent més valencià que espanyol, i no cal dir que no hi ha ningú que se senti només valencià, cosa que demostra que Eliseu Climent i Toni Cucarella, per exemple, no existeixen, que són ens inventats per la premsa pancatalanista -premsa que, per cert, no sé on és-. També diu que un jove de cada cent prefereix la dictadura a la democràcia, i afegeix una dada sensata: "L'estudi demostra que a mesura que ens desplacem en l'escala política de l'extrema esquerra a l'extrema dreta descendeix la identificació amb l'autonomia i augmenta la identitat espanyola". Si totes aquestes dades fossin certes, ja no ens sorprendria un fet que, si l'explicaves, no se'l creuria ningú: el Tribunal Suprem espanyol ha obligat la Generalitat Valenciana a equiparar el valencià i el català, basant-se en dades de la Real Academia Española de la Lengua i en la mateixa Acadèmia valenciana i d'acord amb qualsevol universitat que hagin consultat. Però el conseller de Cultura, Font de Mora, ha dit que no, que el Tribunal Suprem s'equivoca i que pensa apel·lar al Tribunal Constitucional. A la dreta valenciana, doncs, li importa un rave el País Valencià (i si en diuen Comunidad o Reino, també), i tanmateix lluita a la desesperada per tenir una llengua pròpia. I és que valenciano vol dir espanyol. Ho dic per si els ingenus encara no ho havien entès.