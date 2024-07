Turisme massiu

Clam multitudinari a les Illes per posar límits al turisme

El portaveu de la plataforma Menys turisme, més vida, Pere Joan Femenia, ha manifestat a diversos mitjans de comunicació que "la població està farta d'un model econòmic que no té en compte les problemàtiques que genera en els residents i, a més, només pensa a continuar creixent"

Desenes de milers de persones (més de 50.000 diuen algues fots) d'arreu de les Illes s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Palma -fins i tot l'han colapsada- per canbiar el rumb i posar límits al turisme.

La marxa ha començat a la plaça Espnya de Palma en direció al Born. Durant el trejecte s'han cridat lemes com "fora terrasses de les nostres places", "el vostre luxe, la nostra misèria", "no hi ha cases per tanta immobiliària" i "no hi ha aigua per tant de turisme"...