Alliberament nacional

Així serà la mobilització de la Diada

Enguany, la mobilització serà descentralitzada i es farà de forma simultània a cinc ciutats: Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa. Cada localitat denunciarà diverses conseqüències de la dependència amb l'Estat Espanyol.

Lluís Llach, president de l'Assemblea:

Aquest 11 de Setembre l'hem volgut organitzar comptant amb les principals entitats del país que també treballen per la independència. Ho farem conjuntament i sense renunciar a res. Hi hem de ser tots, no espereu que us vinguem a buscar. Les conseqüències de la dependència no s'esperen.

L'independentisme és l'únic projecte de futur per a un país més just políticament i socialment. Tornem als carrers amb determinació i unitat.