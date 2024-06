Marca de Barcelona

Mig miler de persones es manifesten contra l’exhibició de la F1 al centre de Barcelona

No només per la contaminació, sinó també per la turistificació de la ciutat

Sota el lema el lema “Fora Fórmula Fum. Barcelona no està en venda“, gairebé un miler de pesones s'han manifestat aquesta tarda pelcentre la ciutat per mostrar la seva opoició a l‘exhibició dels cotxes de F-1. Els manifestants han tallat el carrer d’Aragó a l’alçada amb Balmes a les 17.30 h i han iniciat una marxa per protestat contra l'espectacle, ja que es prioritza la cultura del motor i el foment del turisme per sobre de la salut de la ciutadania.

La marxa s'ha topat amb furgonones dels Mossos d’Esquadra que els ha barrat pel passeig de Gràcia i s'ha començat a crida eslògons com “Barcelona no està en venda”. “Volem dir prou a un model insostenible, és incoherent aquest circuit enmig de la ciutat. La protesta culmina setmanes de mobilització en contra de l’esdeveniment. En aquest temps, entitats com la FAVB o Eixample Respira, entre d’altres, han demanat a l’Ajuntament que cancel·lés l’acte per evitar la contaminació i el soroll que generen els monoplaces. Han tingut el suport del síndic de greuges, David Bondia, qui també va reclamar prioritzar els drets dels veïns i veïnes.

Mentre més enllà, miñers de persones semblaven gaudir de l'espectacle que els havia preparat L'Ajuntament la Generalitat.