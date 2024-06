El davantal

“Si la flama diu Països, cada estel diu Catalans”

Més enllà de la tradició, és la força de la gent que ho fa possible. Fa possible relligar la nació, fa possible mantenir el seu nervi, la llengua i fa possible mantenir el nostre anhel de llibertat per un món més humà, solidari i just.

Aquesta força és la que ens fa mantenir tossudament dempeus. Serem pocs o serem molts… tant se val. Però, tal dia com avui visualitzem la nació. Superant fronteres estatals, també internes i agermanades per la Mediterrània.

Avui és la nostra festa. La nostra diada, la dels Països Catalans. Gaudim-la!! Marquem territori i preparem-nos per prendre de nou la iniciativa. Això vol dir generar un revolusiu al conjunt de la nació per plantar cara.

En aquesta línia, la força de la gent que ens empeny per mantenir viu els nostres anhels de Llibertat ens ha d’empènyer també per assolir-la i això vol dir en primer lloc fem-nos visibles com a nació les 24 hores de cada dia i no esperar a la propera renovació de Flama. Actuar i pensar com a integrants d’una mateixa nació, trencant el marc mental espanyol i francès i en segon lloc, plantar cara al colonialisme que ens oprimeix com a poble al nord i sud de l’Albera.

La força de la gent sempre hi és, només cal organitzar-se. Endavant les atxes!