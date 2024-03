Cultura popular

Silencien la música en valencià a les Falles

Acció Cultural del País Valencià ha denunciat l’absència de música en llengua pròpia durant les tradicionals mascletades de les Falles, així com el menyspreu a À Punt per part de l’Ajuntament de València en impedir a la televisió valenciana que esculla la música durant aquests actes, com establia el conveni amb el govern de Joan Ribó.

Enguany, amb el govern del Partit Popular i Vox a l’Ajuntament, s’ha observat un canvi significatiu en la selecció musical que acompanya a aquestes celebracions cada migdia des de l’1 de març fins al dia de Sant Josep. A diferència d’anys anteriors, la música que ressona a través dels altaveus a la plaça de l’Ajuntament durant les mascletades exclou el valencià.

La participació de formacions musicals valencianes durant les mascletades ofereix una plataforma de visibilitat per als talents del País Valencià. En els acords de cooperació signats entre el Consistori i À Punt s’ha especificat que ara és el personal municipal qui selecciona la música que acompanya aquests esdeveniments, en lloc dels tècnics d’À Punt. L’autonomia amb la qual actuava l’ens públic donava suport a artistes i agrupacions del País Valencià que interpreten música en la nostra llengua.

Amb aquest canvi es posa de manifest una opció política determinada que no només menysprea la riquesa cultural i lingüística del País Valencià, sinó que també afecta negativament artistes i a la indústria musical local, que veuen minvada la seua presència i projecció en un dels esdeveniments més importants de l’any.

Acció Cultural del País Valencià insta l’Ajuntament a no castellanitzar les mascletades de les Falles. Exigim que deixe d’invisibilitzar la nostra llengua i mantinga la diversitat cultural i lingüística que caracteritza la nostra societat.