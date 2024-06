SOM Intersindical tornem a plantar cara a les retallades a l’ICS

Comunitat de SOM intersindical davant l’anunci de noves retallades als CAPS de l’ICS després de les ja pateixen els hospitals. En defensa de la sanitat pública: aturem-les!

A la classe política catalana,

A més de les retallades que estem patint professionals sanitaris i ciutadania en l’àmbit hospitalari denunciades reiteradament per SOM Intersindical i davant de la informació que l’Institut Català de la Salut (ICS) ha sol·licitat a alguns Centres d’Atenció Primària (CAP) que redueixin les substitucions durant les vacances d’estiu per cobrir les absències dels professionals sanitaris, SOM Intersindical expressa la seva més profunda preocupació i indignació per les retallades contínues que posen en risc el servei sanitari per a la població de Catalunya.

La situació econòmica derivada de la pròrroga pressupostària no pot ser excusa per comprometre la qualitat de l’atenció sanitària que mereixen els ciutadans de Catalunya. La manca de personal mèdic per contractar i la necessitat d’ampliar horaris dels professionals sanitaris actuals no només són insostenibles sinó que també augmenten el risc d’esgotament del personal, deteriorant encara més la qualitat del servei.

És imperatiu que la classe política catalana actuï immediatament per revertir aquesta situació. Les retallades en sanitat afecten directament la salut i el benestar dels ciutadans, especialment en zones amb alta pressió assistencial, com les turístiques. La manca de reforç adequat durant els mesos estivals, quan la demanda de serveis sanitaris augmenta considerablement, és inacceptable.

SOM Intersindical exigeix:

Fi immediata de les retallades en el sector sanitari: La sanitat és un servei essencial que no pot estar subjecte a mesures d’austeritat que posin en perill la salut de la població.

Dotació adequada de recursos: Assegurar que els CAP i hospitals tinguin el personal necessari per cobrir totes les substitucions durant les vacances d’estiu i en qualsevol altre moment de l’any.

Protecció dels drets laborals dels professionals sanitaris: Garantir que els equips sanitaris no es vegin obligats a assumir càrregues de treball insostenibles ni a realitzar hores extra sense la compensació adequada.

Planificació sanitària efectiva: Establir mesures de planificació i gestió que evitin la dependència de solucions temporals i precàries, assegurant un servei de salut pública robust i resilient.

Reclamem responsabilitat i acció per part dels nostres representants polítics per garantir una sanitat pública de qualitat per a tots els catalans i catalanes. La salut de la nostra població ha de ser una prioritat indiscutible.

SOM Intersindical