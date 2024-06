Dos "anti-wokes" de Reus "fan memòria" del seu pas per un casal de l'esquerra independentista

Ahir al podcast d'e-notícies "La Catalunya woke" Carles Borja (màxim accionista d'e-notícies) i l'ex-regidor de CiU a Reus Marc Arza van explicar el seu pas pel casal de l'esquerra independentista de Reus "Despertaferro". Als primers minuts del podcast Borja va explicar que ell i Marc Arza van ser membres del casal Despertaferro i que molts anys després (any 2016) Arza va ser expulsat del casal per fer un tweet on es mofava de l'heteropatriarcat (després de la polèmica no va voler disculpar-se). Tot seguit Arza va explicar al podcast que havia estat fundador del casal Despertaferro de Reus i va deixar anar algunes "interioritats" del casal com el fet que era l'únic portava "les quotes al dia" i vestia amb polo (i no samarreta).

Aquest exemple de Reus no és l'únic cas de persones de dretes amb un passat relacionat amb algun casal de l'esquerra independentista ja que fa uns 15 anys Sílvia Orriols va ser expulsada del Casal Manuel Viusà de Vic i Santi Vila era un dels assistents habituals del Casal Independentista de Figueres.