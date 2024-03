Ha mort Nemesi Solà, lluitador independentista

Avui ha mort Nemesi Solà i Franquesa (nascut a Barcelona el 1929) a Sant Pere Pescador.

En cercles independentistes Solà comptava amb el reconeixement d'un extens compromís clandestí, i entre altres accions va participar en el segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria el 1967, una acció que pretenia que la verge fos coronada pel general Franco. També fou uns dels dinamitzadors de la vaga de tramvies del 1951.

Nemesi Solà era pastisser i forner de professió, format en el cristianisme de base i en l’escoltisme. El 2018, la seva trajectòria en defensa de la cultura i de la identitat catalanes va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Anteriorment, el 2015, havia estat guardonat amb el premi Joan Amades de cultura popular. Solà va ser un dels impulsors de la Flama del Canigó, símbol que va relligar la identitat dels Països Catalans ja en els anys de la dictadura.

Avui ha mort el patriota Nemesi Solà, un lluitador incansable per les tradicions i els drets nacionals de Catalunya. Implicat en l'escoltisme, la flama del Canigó, el Memorial 1714, etc. Descansi en pau. Va ser un gran honor poder-li entregar la creu de Sant Jordi el 2018. pic.twitter.com/EIMturMrtT

💛Serveixi aquesta fotografia com a homenatge per a tots ells i especialment per al veterà Nemesi Solà, que acaba d’afrontar la mort de la seva inseparable esposa Maria Gost. #NemesiSola https://t.co/DKKS7Ps8hQ