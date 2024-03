8-M

El moviment feminista crida a la vaga aquest 8M i convoca una manifestació matinal a Tarragona

La Plataforma 8M del Camp crida a la vaga el dia de la Dona Treballadora i prepara una jornada de lluita a Tarragona amb una manifestació unitària a les 12 h a la plaça Imperial Tàrraco i una concentració a les 18 h a la plaça del Mercat. Així doncs, les feministes repeteixen l’exitosa fórmula de manifestació matinal de l’any passat per tal de desvincular-se de les propostes institucionals i demostrar la necessitat d’organitzar-se des de la base i amb totes les lluites per posar fi a les desigualtats i discriminacions de gènere, orientació sexual, classe social i color de pell i la precarietat al que aboca el sistema capitalista i heteropatriarcal.

Des de la plataforma -formada per diversos col·lectius del Camp- fan una crida a la vaga perquè consideren que aquesta segueix sent necessària per a evidenciar les nostres reivindicacions feministes: “Els nostres principis no tremolen davant l’onada reaccionària, seguim plenes de raons per lluitar”. Amb el lema “Fem de la ràbia revolució” volen subratllar totes aquelles opressions i injustícies estructurals i assenyalar que l’acció col·lectiva és la resposta per canviar d’arrel el sistema i construir un món millor per a totes.

És per això, que enguany se centren en la transversalitat del feminisme i la importància de la lluita compartida i sota un sublema “transfeministes organitzades contra la precarietat, les fronteres i els genocidis” volen denunciar la destrossa del territori, amb macroprojectes com el Hard Rock i l’expulsió de la petita pagesia; sumar-se a la lluita antiracista i el tancament dels CIE’s; defensar la garantia, accés i qualitat de la sanitat pública -sumant la crítica al tancament de la residència pública Gent Gran de Reus-; i evidenciar l’internacionalisme de la mà de la denúncia de la inoperància dels governs enfront del genocidi d’Israel al poble palestí, que s’ha cobrat més de 29.000 vides en pocs mesos. Per tot això, els actes de la Plataforma, comptaran amb la participació de col·lectius vinculats en aquestes lluites.

En aquest sentit, des de la Plataforma 8M del Camp criden a les feministes omplir els carrers i no quedar-se de braços plegats davant l’ofensiva capitalista i feixista: “ens hi juguem poder viure lliurement i amb unes condicions dignes, ens juguem estimar a qui vulguem, ens juguem construir un futur on es prioritzin les persones, ens juguem, en molts casos, la pròpia vida”.

Recull actes al Camp al voltant del dia 8:

● Dijous 29 de febrer, Assemblea oberta a les 13h, al pati del Campus Catalunya, urv

● 1 de març taller dautodefensa feminista, local aeig lalverna a les 18h. Taller no mixte Org. Cau de Llunes i Arran

● 1 de març 18h a La Gata / Cafè feminista Antiespecista. Alguna vegada t’han tractat com un tros de carn? Consum de carn i masclisme

● 3 de març 12h a La Gata. Taller passamuntanyes (Org. Ateneu i Gata)

● 7Març , Manifestació Noctura a Reus , convocatòria a les 20:00 al passeig mata Org. Hora Violeta

● Divendres 8 de març a les 00.00h al Casal Popular La Calderera de Riudoms: Feminisme a la pista amb Dj Perla Negra Org. Dones d’aigua

● 9 de març 18h a La Gata. Presentació del llibre “L’era dels llops” amb Teresa Duch (Org.Fridas)

● Diumenge 3 març , 12h a la Gata insubmissa: Taller sigues unx kriminal amb estil - taller de brodatge i decoració d'una balaclava,

● "Artivisme" el 2 de març de 2024 a Creixell

- Pintada del Mural: 10:00 h a la glorieta de la Rambla de les Moreres. Pintada del mural a càrrec de Judit Sanmartí, guanyadora del concurs d'art mural "Artivisme", amb l'obra "Empenta Reivindicativa".

- Inauguració de l'Exposició: 19h a la casa de cultura Cal Cabaler. Es podrà admirar els murals realitzats entre els anys 2017 i 2023. A més, es comptarà amb la presència de les artistes que van crear aquestes magnífiques obres.

● 9 de març a les 18h al Casal Municipal de Creixell

Entrega de premis del 5è Certamen Literari Papallones Liles i presentación del llibre "Papallones Liles", recull dels relats guanyadors d'aquests cinc anys. Comptarem amb la presència de Raquel Sans i Guerra, diputada al Parlament de Catalunya per Tarragona,vicesecretària general de feminisme