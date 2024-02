Llibertat de premsa

El Tribunal Superior del Regne Unit jutjarà Julian Assange els propers dies 20 i 21 de febrer a Londres

A 52 ciutats d'arreu del món, el dimarts 20 de febrer, hi haurà concentracions per demanar l'absolució i la llibertat de Julian Assange. A Girona, el Consell Local i Girona Vota, de la qual forma part Poble Lliure, organitzen un autocar (si com a mínim hi ha 30 persones) per desplaçar-nos a la concentració per poder assistir a la concentració que tindrà lloc el dimarts 20 de febrer a les 7 del vespre davant del Consolat Britànic a Barcelona, el mateix dia que s'inicia el judici a Julian Assange a Londres.