Els últims mesos un grup de veïns de la Bisbal del Penedès s’han unit per crear una comissió per promoure un procés participatiu que permeti definir la posició del municipi respecte del desenvolupament urbanístic del polígon industrial de les Planes del Vent. La sol·licitud de consulta popular es va registrar a l’Ajuntament el passat 5 de febrer. Els veïns que promouen la iniciativa diuen que se senten enganyats per l’alcaldessa, Agnès Ferré, perquè el mes de desembre del 2023 es va mostrar disposada a tirar endavant el projecte malgrat les queixes de la ciutadania, quan ella havia assegurat que el polígon no es faria, coincidint amb la convocatòria electoral del mes de maig passat.

Segons els integrants de la comissió, aquesta és la primera vegada en la història de la Bisbal que es demana una consulta popular per resoldre un conflicte intern al municipi. L’Ajuntament ara té un període de temps per decidir si dona curs a la consulta o si la deixa en un tràmit sense més. En el cas que l’Ajuntament accepti la petició, els veïns tindran un període de temps per recollir signatures a favor de la consulta abans de la convocatòria, i l’Ajuntament es veurà obligat a convocar per conèixer l’opinió dels veïns. Però en el cas que l’Ajuntament la rebutgi, hauran de buscar alternatives.

Els impulsors de la iniciativa asseguren que estan disposats a anar fins al final perquè, segons ells, la proposta s’ha treballat i desenvolupat d’esquena a la població i lamenten que un petit grup de persones que “representen la ciutadania” puguin prendre decisions tan determinants per al futur del poble sense preguntar res a ningú, quan al poble això ha generat un intens debat intern.

La comissió ha obert una plana web que recull diferents canals de comunicació i la possibilitat que tothom es pugui adherir a la campanya #jotambévullvotar. A partir dels valors fonamentals de la democràcia participativa han posat sobre la taula la necessària revisió del model de democràcia que des de l’1 d’octubre del 2017 ha entrat en un procés d’obsolescència. Tant els preparatius del 2017 com la campanya de repressió que va seguir aquesta convocatòria van obligar la població a formar-se sobre els models participatius i el seu recorregut.

Cada vegada més els ajuntaments del Penedès han posat en marxa projectes de pressupostos participatius més integradors, democràtics i participatius i, cada vegada més, la població posa en qüestió la representativitat que fins ara assumien els representants municipals que eren escollits i durant quatre anys feien i desfeien sense tenir en compte l’opinió de la gent. Ara els penedesencs volen opinar, volen que se’ls consulti, que se’ls pregunti, que se’ls expliquin les coses. Ja no es conformen amb anar a votar cada quatre anys perquè algú prengui les decisions per ells, sinó que volen que el Penedès respongui a la seva voluntat. I això es fa votant.