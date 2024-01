El Partit Popular hauria d’estar il·legalitzat

Començaré explicant l’article de la setmana, és a dir, explicaré què he fet i per què ho he fet. El 18 de desembre apareixia al WhatsApp de Jubilats per Mallorca i posat per Gabriel Vich, la intervenció al Parlament de Múrcia, de María Marín, candidata per Podemos, a la tibuna contestant al president Senyor López Miras. Com que el tema que tracta és molt interessant i durant tot el temps que se l’escolta apareix a baix un cartellet dient que això ho haurien d’escoltar tots els espanyols, he pensat que sería bo ajudar a difondre aquesta intervenció tan interessant i documentada, ara que els de la dreta i els de la dreta extrema continuen omplint-se la boca amb exabruptes cap als polítics partidaris de l’amnistia i del perdó dels qui han estat inculpats per la justicia. Només he fet la transcripció i no he fet la traducció, que estic disposat a fer si se’m demana. He volgut mantenir el text tal i com se sent i es nota que és una intervenció parlamentària, per això he mantingut la llengua de la protagonista qui parla, parlamenta. Els qui la llegiu, heu de procurar fer tots els interrogants que es fa la senyora Marín i heu de pensar en el to que tendria en el discurs real. Aquí teniu la intervenció:

«Mire señor López Miras, como sé que no le gusta nada venir a visitarnos aquí, voy a intentar hacérselo ameno y le voy a proponer un juego, ¿vale? Vamos a jugar al quién es quién, ¿le parece bien? Bien. Supongo que no hace falta que le explique como va porque es muy conocido. A ver si le suenan a usted los nombres que voy a darle. ¿Vale? Juan Hormaechea, expresidente de Cantabria, primero por Alianza Popular y después por el Partido Popular, condenado a seis años y un año de cárcel y 14 de inhabilitación por malversación de casi 3 millones de pesetas. Fue indultado en el año 1995 por Felipe González y en 2011 por Zapatero. No me consta que el Partido Popular se quejara entonces; José Barrionuevo, exministro de Interior del PSOE; Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad; Julián Sancristóbal, exgobernador de Vizcaya; Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSOE en Vizcaya. Estos le sonarán a usted. Son la cúpula de los GAL, condenados en 1998 por malversación y por el secuestro de un empresario inocente, el señor Segundo Marey, pero ¿sabe qué? Sólo pasaron tres meses en prisión. ¿Sabe por qué? Porque el señor Aznar los indultó a tres meses de haber entrado en prisión, señor López Miras.

Antonio Elorza Gorosabel, condenado por colaboración con banda armada con ETA, colaboración con ETA, indultado por Aznar en el año 1996; José Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, condenados en 2009 a 18 meses de prisión y un año de inhabilitación por falsear la identidad de 30 de los 60 militares españoles fallecidos en el Yakovlev 42, entre ellos tres murcianos: Fernando España Aparisi, Francisco Javier Hernández Sánchez y Juan Carlos Bohabonay. Los tres comandantes sanitarios que ultrajaron la memoria de nuestros militares y dieron a sus familias restos que no eran los suyos, ¿sabe qué? Fueron indultados en 2012 por Mariano Rajoy. Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exvicepresidente de Bankia, condenado por apropiación indebida; Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre, cabecilla de la trama Púnica; Luís Bárcenas, extesorero del PP, condenado por el caso Gürtel; Alberto López Viejo, condenado a 27 años y diez meses de cárcel por la misma trama; Diego Torres, socio de Iñaqui Urdangarín condenado por el caso Nóos; Gonzalo Urquijo, el arquitecto que cobró en B por la reforma de la sede del Partido Popular; la familia Escarrer; Borja Thyssen y Micaela Domecq, esposa del ministro de Agricultura y comisario europeo señor Miguel Arias Cañete, implicados todos en los papeles de Panamá y termino con dos catalanes de pro: Josep Pujol Ferrusola y Oleguer Pujol Ferrusola, hijos de Jordi Pujol. Todos estos señor López Miras, todos, desde Rodrigo Rato hasta el clan Pujol, se vieron beneficiados por otra amnistía. La amnistía fiscal del señor Cristóbal Montoro en 2012. En total señorías, en total 31.000, 31.500 amnistiados y 2.800.000.000 millones de euros perdonados.

Pero de estas amnistías no nos ha dicho usted ni media palabra señor Presidente. Que mala es la amnistía! Daniel Baúlo, considerado uno de los mayores narcotraficantes de Europa, condenado en la operación Tull por transportar 5.000 kilos de cocaína en un pesquero, destino a Reino Unido. Condenado en el 95 a 12 años de cárcel. Indultado en el 98 por José María Aznar. Hay que ver. Y miren, voy a terminar esta retahíla con un caso que a mi me parece especialmente sangrante y es el caso de Daniel Galván Viña. Este señor, digámoslo así, fue condenado en Marruecos en 2011 a 30 años de cárcel por abusar de 11 menores de entre 3 y 15 años. Un pederasta en serie. Sí, señorías, un pederasta en serie, que fue indultado por el gobierno de Mohamed VI en 2013, tras la mediación del rey Juan Carlos y del gobierno del señor Mariano Rajoy. Una decisión, dicho sea de paso que provocó un tremendo escándalo, fue tal el escándalo que provocó, que tuvo que ser revocada con apoyo del gobierno del señor Mariano Rajoy. Miren, señorías, esto es el partido Popular. Esta es su historia. Ustedes, señorías, han amnistiado ladrones, malversadores, corruptos y han premiado la evasión fiscal. Ustedes han indultado terroristas, secuestradores, torturadores, narcotraficantes, y sí, señor López Miras, han indultado incluso pederastas. Pero, ¿qué lecciones nos van a dar ustedes? De verdad, señor Presidente. De verdad, ¿cómo puede hablar el Partido Popular de igualdad ante la ley, así de forma abstracta como si estuviera soltando aquí un discurso filosófico? No. Hay que bajar a los hechos. Hay que bajar a los hechos. A los hechos.

Miren, el primer partido condenado por corrupción en democracia, son ustedes. Son ustedes. Sí, sí, sí. El partido que formateó 35 veces los discos duros de Bárcenas antes de dárselos a la Justicia fueron ustedes. El partido que pagó en negro la reforma de la sede de Génova fueron ustedes. El partido que repartió 2 millones de euros en sobres a su cúpula dirigente fueron ustedes. Pero, ¿cómo se le ocurre a usted subir aquí, a esta tribuna, a hablar del respeto a la justicia. Ustedes hablando de respeto a la justicia, señor López Miras ¿Sabe lo que le digo? Si la justicia se respetara un mínimo a sí misma, señorías, el Partido Popular hoy estaría ilegalizado».