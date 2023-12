Català

L'OCB posa en marxa la campanya per refermar el seu compromís en defensa de la llengua

Amb el lema de Sí a la llengua, l'entitat omple el teatre Sa Societat de Calvià

L’Obra Cultural Balear omple el teatre Sa Societat de Calvià amb el lema Sí a la llengua i posa en marxa una campanya de defensa i suport de l’ús del català a tots els àmbits i de resposta als atacs que PP i VOX executen contra la llengua catalana, des que va començar l’actual legislatura. Una campanya per sensibilitzar la població de la necessitat de respondre aquests atacs de PP i VOX.

L’OCB ha triat el municipi calvianer per realitzar aquest primer acte perquè recentment el consistori de Calvià ha aprovat un nou Reglament municipal per a l’ús de les llengües oficials de l’Ajuntament, que segons l’Obra Cultural Balear, no s’ajusta a la legalitat vigent i al qual l’entitat ja ha presentat al·legacions.

Durant l’acte intervingueren Xesc Sans, president de la delegació de l’OCB de Calvià; Cathy Sweeney, membre de la delegació de l’OCB de Calvià; Miquel Roca, psiquiatre i professor de la Facultat de Medicina de la UIB; Joana Maria Mas, directora del CEIP Ses Rotes Velles de Santa Ponça i presidenta de l’ADIPMA; Joan Bort, coordinador lingüístics de l’IES Son Ferrer; Manuel Suárez, professor, investigador i membre del Col·lectiu d’Investigadors Recerca de la Memòria Històrica; Antoni Llabrés, vocal de la junta directiva de l’OCB, i Joan Miralles, president de l’OCB.