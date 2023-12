Crida a la solidaritat dels moviments associatius i veïnals amb la vaga a l’ICS del 12 i 13 de desembre

Nosaltres, SOM Intersindical, juntament amb altres sindicats, convoquem a tot el personal de l’Institut Català de la Salut (ICS) a una vaga els dies 12 i 13 de desembre de 2023. Aquesta vaga és una resposta directa a la falta de rectificacions en el III Acord, que no satisfà les expectatives i les necessitats dels professionals de la sanitat.

En aquest moment crític, cridem no només als treballadors de l’ICS, sinó també a tota la ciutadania, les entitats veïnals, i el moviment associatiu a donar suport als professionals de la sanitat en les seves justes reivindicacions. La sanitat pública és un pilar fonamental de la nostra societat i necessita el suport de tots per assegurar que continua oferint serveis de qualitat amb condicions de treball dignes.

Des de la gestió i serveis fins a infermeria, treballadors socials, TCAI i totes les persones que formen part de la sanitat pública catalana, la vostra participació en aquesta vaga és vital. Junts, tenim la força de fer sentir les nostres veus i exigir canvis significatius.

La defensa d’una sanitat pública, gratuïta i de qualitat a Catalunya és una lluita que ens pertany a tots. La vostra solidaritat i suport en aquest moment crucial serà clau per destacar la importància de les demandes dels treballadors de la sanitat i per assegurar el reconeixement del seu treball essencial.

Ens mantenim fermament units en la defensa dels drets dels treballadors de la sanitat i en la necessitat d’un sistema de sanitat pública de qualitat a Catalunya. Aquesta lluita no és només dels treballadors de l’ICS, sinó de tota la societat que depèn i beneficia d’un sistema de sanitat fort i accessible.

Aquesta vaga i les futures mobilitzacions són més que una lluita laboral; són una crida a la solidaritat i al compromís col·lectiu amb la salut pública. Us demanem que us uniu a nosaltres en aquesta causa, per una sanitat que atengui dignament les necessitats de tots els ciutadans de Catalunya. La vostra veu i la vostra presència són fonamentals en aquesta lluita per la justícia i la qualitat en la sanitat pública.