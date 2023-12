Repressió

A judici 4 exmilitants del Moviment Estudiantil

Els propers 18, 19, 20 i 21 de desembre, 4 exmilitants del Moviment Estudiantil s’enfronten a un judici de 4 dies per uns fets del febrer de 2022 al Campus Ciutadella de la UPF. Concretament, se’ls jutja per una concentració antifeixista davant la presència de l’organització espanyolista S’Ha Acabat a la Fira d’Associacions de la Universitat.

Fets

Concretament, per la concentració antifeixista davant la presència de S’Ha Acabat a la Fira d’Associacions de la universitat, convocada per l’Assemblea d’Estudiants de la Pompeu. Aquell dia l’actitud de S’Ha Acabat va anar en la tònica de sempre: venir a onejar les seves banderes d’odi i d’intolerància, basant la seva aparició com a instrument d’autopromoció, per fer campanya de difamació, victimitzar-se i treure’n rèdit polític.

Més d’un centenar d’estudiants antifeixistes els vam encerclar fent càntics, traient bengales i pots de fum. Finalment, després d’una hora, se’ls va fer fora fent valer la nostra superioritat numèrica.

A l’exterior, els esperàven diputats de VOX per donar-los suport. Més tard apareixien també diputats de Ciutadans, a fer una roda de premsa. Aquest paripé no és més que una estratègia per crispar l’ambient i construir un relat concret que veuríem més endavant amb repercussions per nosaltres.

Un relat que dona els seus fruits al cap d’uns mesos, quan se’ns cita - trucant als nostres familiars o anant a intimidar-nos a casa - a 4 persones a presentar-nos a declarar a la Policia Nacional, sense tant sols dir-nos de que se’ns investiga. Davant la nostra negativa a col•laborar, se’ns acaba citant per declarar davant la Fiscalia anti odi, a la Ciutat de la Justícia.