En defensa del territori

Oposició al projecte privat Polígon Les Planes Baixes a la Bisbal del Penedès

Entitats ecologistes i de defensa del territori han presentat aquest vespre un manifest en contra de polígons logístico-industrials als Masots de la Bisbal del Penedès.

Exigeixen, la retirada d’aquest projecte i d’altres de similars al paratge dels Masots; la protecció del paratge dels Masots com a sòl d'interès agrari i/o paisatgístic al futur Pla Territorial del Penedès de la Generalitat de Catalunya;la potenciació de l’activitat productiva als polígons actuals de Les Planes i Les Planes Baixes i a les zones urbanes i urbanitzables actuals (Albinyana, Banyeres del Penedès i Vila-rodona/Bràfim/Alió) i l’obertura d’un debat ciutadà per definir el model urbanístic municipal en conjunció amb el model territorial dels veïns penedesencs.

Apunten que una empresa privada, fa un any, va proposar la urbanització logístico-industrial dels Masots (84 ha), just a l’entrada històrica de la Bisbal del Penedès des del Vendrell. El fort rebuig social va paralitzar el projecte. Passades ja les eleccions locals, la mateixa empresa torna a proposar la urbanització de 74 ha, ara un pèl més allunyada del nucli però al mateix paratge i amb el mateix objectiu tot i canviar-li el nom per “Les Planes del Vent”.

Consideren que el projecte no té cap legitimitat democràtica ja que s’ha gestat d’esquenes a la ciutadania. Tot i l’evident planificació del projecte durant el recent període pre-electoral municipal, cap partit polític de l’equip de govern incorporava la transformació logística dels Masots. Un projecte d’aquestes característiques (amb conseqüències històriques socials, econòmics i ambientals) requereix d’un ampli consens a través de la participació ciutadana local i comarcal.

Entitats que signen el manifest:

Plataforma NO A LA MAT Bisbal del Penedès, NO A LA MAT Baix Penedès, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), secció local del GEPEC a la Bisbal del Penedès, Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès (GEVEN), Col·lectiu Bosc Verd - EdC, SOM PENEDÈS, Som Lo Que Sembrem (Catalunya), Plataforma Pobles Vius (Lleida), Assemblea Pagesa (Catalunya), el Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI), Associació Pro Vegueria Penedès (PVP), i Unió de Pagesos (Catalunya).

SALVEM LA BISBAL MANIFEST UNITARI EN CONTRA DE POLÍGONS LOGÍSTICO-INDUSTRIALS ALS MASOTS DE LA BISBAL DEL PENEDÈS Plataforma NO A LA MAT Bisbal del Penedès, NO A LA MAT Baix Penedès, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), secció local del GEPEC a la Bisbal del Penedès, Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès (GEVEN), Col·lectiu Bosc Verd - EdC, SOM PENEDÈS, Som Lo Que Sembrem (Catalunya), Plataforma Pobles Vius (Lleida), Assemblea Pagesa (Catalunya), el Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI), Associació Pro Vegueria Penedès (PVP), i Unió de Pagesos (Catalunya) Una empresa privada, fa un any, va proposar la urbanització logístico-industrial dels Masots (84 ha), just a l’entrada històrica de la Bisbal del Penedès des del Vendrell. El fort rebuig social va paralitzar el projecte. Passades ja les eleccions locals, la mateixa empresa torna a proposar la urbanització de 74 ha, ara un pèl més allunyada del nucli però al mateix paratge i amb el mateix objectiu tot i canviar-li el nom per “Les Planes del Vent”. Els signants d’aquest Manifest ens oposem a la tramitació d’aquest projecte pels següents motius: a) El projecte destruirà sòl d’alt valor agrícola a la mateixa entrada històrica del nucli de la Bisbal. Ara mateix, aquesta peça de terra fa de coixí i barrera del nucli amb el continu de polígons logístics i industrials de més de 500 hectàrees. L’impacte negatiu en la qualitat de vida de les persones per l’afectació física, patrimonial, social, visual, agrària, ambiental, paisatgística i emocional del veïnatge serà important. b) El mega projecte trenca el fràgil model territorial del Baix Penedès de connectivitat entre la zona boscosa del Montmell i la plana agrícola del Baix Penedès i les zones urbanes litorals. També trenca el model urbanístic i socioeconòmic del municipi ja que envolta el nucli urbà de polígons logístics i industrials a la vegada que n’incompleix les pròpies normes subsidiàries. El projecte aposta per continuar el model logístic, ja present al municipi i la comarca, en detriment de consolidar l’activitat econòmica del turisme, l’enoturisme, el comerç, l’agricultura, els autònoms i els treballadors telemàtics lligats a un paisatge cuidat i de qualitat de vida. Els tant desitjats equipaments que promet el projecte els situa separats del poble de la Bisbal al mig del no res, simplement un esquer, un xantatge. c) El projecte, impulsat per una empresa privada i amb l’aval polític de l’Ajuntament de la Bisbal, no aporta cap document sobre l’interès o idoneïtat municipal, comarcal o pública més enllà d’un interès purament privat. El Baix Penedès ja disposa actualment de fins a 60 hectàrees de sòl industrial lliure (Les Peces, el Pouet, etc.) i al polígon logístico-industrial de Vila-rodona, Alió i Bràfim encara hi ha gran quantitat de sòl lliure.

A la pròpia Bisbal, el polígon industrial de les Planes (20 ha, 2001) encara disposa de 5 ha industrials sense edificar i el polígon logístic de Les Planes Baixes (60 ha, 2011) disposa de gran quantitat de naus en lloguer i sense cap ús. En resum, una operació purament especulativa, repetitiva i innecessària. Fins i tot, no té cap connexió amb el futur projecte d’alt valor afegit d’IDIADA 2 situat a Banyeres del Penedès.

d) El projecte no té cap legitimitat democràtica ja que s’ha gestat d’esquenes a la ciutadania. Tot i l’evident planificació del projecte durant el recent període pre-electoral municipal, cap partit polític de l’equip de govern incorporava la transformació logística dels Masots. Un projecte d’aquestes característiques (amb conseqüències històriques socials, econòmics i ambientals) requereix d’un ampli consens a través de la participació ciutadana local i comarcal.

Els signants del manifest volem

1) La retirada d’aquest projecte i d’altres de similars al paratge dels Masots.

2) La protecció del paratge dels Masots com a sòl d'interès agrari i/o paisatgístic al futur Pla Territorial del Penedès de la Generalitat de Catalunya.

3) La potenciació de l’activitat productiva als polígons actuals de Les Planes i Les Planes Baixes i a les zones urbanes i urbanitzables actuals (Albinyana, Banyeres del Penedès i Vila-rodona/Bràfim/Alió).

4) L’obertura d’un debat ciutadà per definir el model urbanístic municipal en conjunció amb el model territorial dels veïns penedesencs.

No volem que els nostres fills/es, amics/gues i ciutadans/es hagin de conviure amb una barbaritat com aquesta simplement per l’interès d’una empresa privada i d’uns interessos privats.

El municipi no és un negoci, és una comunitat!