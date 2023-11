En defensa del territori

La Via Blava impugnada al seu pas per Gelida

camins nous, un mirador, una zona d'estada i una de les portes d'entrada previstes. L'associació Naturalistes de Gelida ha presentat al·legacions per què no es realitzin els

Alerta que aquests construccions estarien situades al damunt d'un connector ecològic i en l'espai vital de la parella d'àligues cuabarrades de Gelida, així com en una zona d'interès faunístic. Demana que s'utilitzin els camins existents i no s'obrin vies noves a la llera del riu Anoia al seu pas per Gelida.

En el cas de la Porta de la Font del Claro, a més a més, alerten d'una possible vulneració del Principi d'interdicció de l'arbitrarietat[1] a l’escollir l'Administració una opció sense cap classe de justificació o motivació raonable.

Exposen que l'única raó que poden trobar perquè el projecte de Vies Blaves afegís una segona porta a Gelida, és que es preveu el desenvolupament d'una zona industrial propera, associada al Projecte “Agroparc Penedès” [2], que ha manifestat en més d'una ocasió el seu interès amb aquesta connexió per vianants a l'estació de Gelida. En aquest sentit, suposen que no és casual que els redactors del projecte de les Vies Blaves siguin el mateixos que els redactors del Projecte Agroparc d’Ametller Origen.