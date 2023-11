Decidim!

Jornada sobre l'Educació actual i el futur del sistema al País Valencià, en el context del canvi de Govern

El passat dissabte, a la seu de la Intersindical Valenciana, la Plataforma pel Dret a Decidir va fer una de les seues Jornades Obertes de Formació. Aquesta vegada es va tractar el tema de l’Educació actual i el futur del sistema al País Valencià, en el context del canvi de Govern sofert al nostre benvolgut País.



Ja sabreu que Decidim, com solen anomenar-se, són una entitat transversal de la societat civil valenciana que treballa pels drets del Poble Valencià, i per als que la formació és força importat.



La Jornada es va desenvolupar amb un format de dues taules rodones, abordant les principals vessants de l’educació, tals com ara:



- La ciutat ha de tenir també un projecte educatiu, de la mà de Jaume Martínez Bonafé.

- Gestió de recursos i Hisenda pròpia, amb el Raúl Abeledo Sanchis.

- Present i futur de la Coeducació, per Encarna Canet Benavent.

- Una mirada a l’Educació Infantil, amb Mercé Malonda Grau.

- El Plurilingüisme, a càrrec de l’Alfons Martínez Escandell.

- Orientació Educativa: Centres específics, que va explicar Ramón Cardona Pla.

- Hi ha manca de suport amb el nou govern?, que es preguntava Francisco Javier Mondéjar Alarcón.

- Personal de suport educatiu, per Élida Puig Cebolla.

- Què proposen els estudiants? Que es qüestionava Josep Picó Madramany.

- L’Evolució de l’associació de mares i pares, que va explicar Carme Molina Llorca.

- El Paper dels sindicats, amb Juan Ramón Ferrandis.

- Òrgans de participació, pel Francesc Cerdà Limas.



Xarrades, que anaren seguides d’una posada en comú amb el públic assistent.



La jornada ha sigut qualificada per tothom com un èxit i les opinions de la gent assistent, tant de qui portava les ponències, com de qui les escoltava, anaven en la línia de remarcar el que actes com aquest eren els que calen, qualificant el que allà s’havia viscut com encontre i debat rigorós, que havia estat molt enriquidor i que el parlar amb persones força interessants havia sigut un plaer, a més d’agrair el plantejament i la seua organització.



A més del que allà es va poder exposar i aprendre, cal remarcar les aportacions i les sinèrgies entre la gent assistent a la Jornada, en ser gent de camps diversos, però sempre formant part d’eixe món tan important, que és el de l’Educació.



En acabar foren comuns els agraïments mutus entre el públic i les ponències i entre elles mateix, a més de remarcant-se la professionalitat i el bon ambient que allà es va respirar al llarg de tota la Jornada.



La propera jornada del cicle de formació que Decidim s’està organitzant per al febrer, encara no té una data concreta, tractarà de l’Emigració/immigració, junt a la xenofòbia, i sempre en clau de País.