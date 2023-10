Preocupació per l'estat de les desembocadures de la Riera d'Arenys de Mar i Premià de Mar

Preservem el Litoral, entitat que forma part de la Coordinadora Preservem el Maresme, ha fet pública un cop més la seva preocupació per la situació del litoral i de les rieres com a sistemes naturals dinàmics que veuen alterada per actuacions insostenibles la seva dinàmica natural.

En concret, detectem situacions alarmants de perillositat en desembocadures de rieres que requereixen mesures urgents. A tall d’exemple especifiquem les dues situacions potser més alarmants que es repeteixen, també, en altres municipis.

-Desembocadura d’Arenys de Mar

Les acumulacions de sorres i sediments a la desembocadura i a l’interior del tram urbà de la riera coberta no es desguassen en la seva totalitat a causa de la profunditat del cobriment i perquè es va estrènyer per fer el vial d’accés al port (un problema que es repeteix en altres municipis com el Masnou, Cabrera, Caldetes o Premià de Mar). Aquests fets posen en perill molt greu totes les infraestructures (carretera, ferrocarril, habitatges...) i a la població en casos d’aiguats. En el primer temporal de mar d’enguany, sense pluja important, l’onatge ha acumulat i inundat la desembocadura fins al límit del vial d’accés al port. (ANNEX fotografies).

Des de fa anys, advertim a les administracions que facin un manteniment de la riera coberta on s’acumulen dècades de gran acumulació de sediments. Caldria estudiar una neteja periòdica, un triatge i neteja de sediments i un dragatge des de la llera a mar per recuperar les aportacions de sorra amb el seu cicle natural.

-Inundabilitat a Premià de Mar

Les tempestes d’aquest estiu ja van posar en evidència que la rotonda del port i el torrent Amell es troben en risc greu d’inundabilitat així com tot el casc antic de la població. Continuar construint i impermeabilitzant la conca amb urbanitzacions com les de Can Nolla i La Cisa, entre altres projectes com el de les Hortes de ponent són un acte temerari que agreujarà la inundabilitat aigües avall en una població que es troba al límit d’inundabilitat i creixement urbanístic. La rotonda i l’accés al port no ha tingut en compte tampoc la inundabilitat.

La riera de Premià i l’estació pateixen també problemes amb l’onatge i el desguàs. Les intervencions iniciades pel Ministerio, amb el projecte que s’ha iniciat, han estat malmeses pel temporal i obstaculitzen el desguàs de la riera.