L'espanyolisme s'estavella a Barcelona el 12-O

Expliquen les cròniques que l'espanyolisme ha estat capaç de treure al carrer al voltant d'un miler de persones aquest 12 d'octubre a Barcelona, per celebrar la que consideren la seva festa nacional, sent la xifra més baixa des que existeix un registre de mobilitzacions per a aquest dia. El fet que aquesta mobilització —que comptava amb el suport de PP, Vox i Ciutadans— s'hagi produït quatre dies després de la concentració de diumenge passat per protestar per l'amnistia i que, amb tota l'organització al màxim dels tres partits de la dreta i la dreta extrema, va aconseguir reunir unes 50.000 persones procedents de diferents ciutats d'Espanya, permet treure diverses conclusions.

La primera i més significativa, de les 50.000 persones manifestant-se diumenge, al voltant d'unes mil havien de ser de Barcelona, que són les que repeteixen aquest dijous. La resta, camarades de la geografia espanyola que van respondre a la crida de Núñez Feijóo, Díaz Ayuso i Abascal. Segon: Barcelona no és Madrid. Allà, l'espanyolisme surt a protestar contra Pedro Sánchez, una cosa que ja és un clàssic de cada any i que aquest 2023 en la desfilada tampoc no ha faltat. A Barcelona, l'enemic número u és Carles Puigdemont i el crit més corejat "Puigdemont a prisión".

La tercera, que el carrer està molt més tranquil del que ens vol fer veure la premsa escrita de la dreta. El soroll el fan els polítics, jutges, periodistes i fiscals. No el carrer. Quart, Pedro Sánchez ja parla obertament de l'amnistia i fins i tot ha comentat aquest dijous a la recepció del Palau Reial que el PSOE ja tenia la seva proposta d'amnistia. En poques setmanes ha fet un trajecte important: del no es podia fer abans del 23-J, a propiciar després un clima d'aterratge de la iniciativa i, ara, com caigut del cel, que ja té la seva proposta. La seva parròquia ja està preparada per a aquestes declaracions i el temps comença a apressar.

L'última reflexió té a veure amb el calendari. Superada la data del 12-O que estava marcada en vermell al calendari del PSOE, ja que en l'horitzó no hi ha previstes dates complicades, pot començar a establir-se un calendari tant de la investidura com de les diferents caretes que s'estan negociant. Aquest divendres, el president en funcions rebrà la presidenta del grup parlamentari de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. Serà la segona reunió amb l'independentisme català, ja que dimecres va fer el mateix amb Gabriel Rufián, d'Esquerra.

En aquella ocasió, Rufián va deixar clar que descartava un pacte de legislatura, que "els vots d'Esquerra se suaven" i que només es plantejaven un suport a la investidura, ja que pensaven "anar partit a partit". Junts, en canvi, treballa amb els socialistes en un pacte global de quatre anys en línia amb la proposta de Carles Puigdemont del 5 de setembre a Brussel·les, en la qual va parlar d'un acord històric. Veurem què surt de la reunió entre Sánchez i Nogueras i les pistes que ofereix Junts del clima de les converses.