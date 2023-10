Antifeixisme

El Moviment Estudiantil de la UAB torna a fer front l'associació de joves en defensa de la Constitució, "S'Ha Acabat"

La Plataforma antifeixista: "Les estudiants hem fet fora l'extrema dreta i el feixisme de les universitats molts cops, i ho tornarem a fer"

Aquest dimarts, la la Plataforma Antifeixista de la UAB ha fet front a la presència de grups espanyolistes, feixistes i d'extrema dreta a la universitat, en concret a l'entitat l'associació de joves en defensa de la Constitució, "S'Ha Acabat".

Els estudiants antifeixistes consideren que les universitats han de ser un espai de confrontació política on poder posar sobre la taula aquells conflictes polítics que es viuen en la societat, i han de ser espais on teixir lluites i desenvolupar pensament crític. Per això, el Moviment Estudiantil rebutja la presència de discursos d'odi, ja que aquests no haurien de tenir cabuda en una universitat pública. Davant el seu discurs de neutralitat política,reaccionari i de falsa llibertat, cal confrontar-los i fer-los fora.

Com cada curs, l'associació monta parada a les fires d'entitats de les universitats, per tal d'intentar arribar a l'estudiantat amb el seu discurs. Tot i així, als campus i centres el discurs de que no hi són benvinguts està molt socialitzat. Els llaços amb partits d'extrema dreta com VOX, les arrels a grups neofeixistes com Somatemps o la clara relació amb Societat Civil Catalana, caracteritzen S'Ha Acabat i la fan clarament una associació d'extrema dreta.

A més de la seva presència, sempre van acompanyats de la policia que els protegeix davant les estudiants antifeixistes. La UAB hem vist els darrers mesos com una universitat pública era militaritzada per dispositius de Mossos d'Esquadra cada cop que l'associació de joves trepitja l'Autònoma.

