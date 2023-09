En el Dia Mundial del Turisme, la FAVB clama per la reconversió d'aquesta indústria

La celebració dels dies “mundials” o “internacionals” la promou Nacions Unides (NU) des de fa molts anys, i el seu objectiu, tal com es pot llegir a la seva pàgina web, és “poner a disposición del público en general información sobre cuestiones de interés, movilizar la voluntad política y los recursos para abordar los problemas mundiales y celebrar y reforzar los logros de la humanidad”.

La Organització Mundial del Turisme (OMT) fa seu aquest dia i llença reptes i objectius relacionats amb aquest sector. Enguany el seu lema és “Turisme i inversions verdes”, mentre que al 2022 va ser “Repensar el turisme”. Tots aquests reptes són fruit de la pressió mundial per les evidències dels impactes negatius del turisme en el planeta i la humanitat. Aquests impactes en les poblacions locals de molts indrets són un fet inqüestionable, com també els impactes mediambientals que el turisme genera, tant per les necessitats de mobilitat -sovint de llarga distància-, com per l’ús dels recursos locals -energia, aigua, espai públic...), molt per sobre dels usos locals. Recursos que s’esgoten per la indústria turística, que també modifica els usos de molts espais, donant lloc a ciutats massificades pel turisme.

Malauradament, com passa amb un problema tan greu com és el canvi climàtic, aquests reptes i molts d’altres que es dedueixen de les agendes locals, autonòmiques, estatals, europees i mundials de les NU, acaben sovint en paper mullat. Amb el turisme passa una cosa similar. Tothom -o gairebé tothom- està d’acord que és una activitat mundial que genera també impactes negatius i que és urgent reconduir-la. Però seguim empantanegats en mesures ineficients i amb poquíssims avenços cap a la solució necessària. Les forces del mercat, els lobbies, el capitalisme i una part de la societat prefereixen amagar el cap i continuar amb l’estatus actual, amb la idea que “ja s’espavilaran les generacions futures”, si és que els hi queda planeta.

Amb la pandèmia -i d’aquí el lema del 2022 de la OMT-, es va desfermar un relat de “repensar el turisme”, i van sorgir algunes propostes internacionals, per exemple a l’agenda europea, on es van presentar iniciatives per reformular-lo, tenint en compte els impactes socials i laborals que genera. Però al 2023 no ha canviat res, fins i tot potser anem a pitjor, perquè ara ja sabem coses noves, com què passa quan no hi ha massificació, tant des de la perspectiva social i ciutadana, com econòmica, amb la crisi viscuda per la gran dependència barcelonina i catalana dels turistes.

A la Favb fa anys que tenim clar per on ha d’anar la reconversió del sector turístic. Donat que confiem en una millora del temps d’oci de la població catalana -per la reducció de la jornada laboral-, cal treballar en les propostes d’oci que la població ha de poder gaudir, i entre aquestes, com no, viatjar és una d’elles. Però calen canvis importants en el model d’aquest negoci, canvis que han de venir de regulacions que es compleixin. Per exemple, els viatges de llarga distància s’han de reduir dràsticament. També s’ha de reduir de forma significativa el nombre de visitants (capacitat de càrrega) de molts indrets, Barcelona inclosa. Alhora, s’ha d’exigir al sector que sigui dels primers en reduir els impactes mediambientals, i en transitar cap a una economia d’impacte zero. També cal repensar com interactua el turista amb el resident, en especial a les ciutats: cal prioritzar la ciutat per als seus residents -cosa òbvia, però hi ha molts exemples de gentrificació flagrants, com l’exemple de la Costa Brava. I no cal dir que cal millorar de forma substancial les condicions laborals, ja que és insostenible que un sector com el turisme no compleixi els convenis, que exploti els seus treballadors i treballadores, i que no tingui cura, en general, de la seva gent.

Tornem a dir-ho: a la Favb ho tenim clar des de fa anys i ho tenim ben documentat. Trobareu el detall de la proposta de la Favb per a la reconversió del turisme en el comunicat "Un nou model de turisme per a barcelona".