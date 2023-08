El 17 d’octubre 14 antifeixistes de Pego van a judici

El dia 18 d'octubre de 2020 s'enfrontaven en un partit de futbol el Pego CF contra el Gandia CF. Abans de l'hora de dinar, un grup de feixistes pertanyents al Gandiblues Ultras, es dedicaren a passejar-se per Pego escridassant consignes feixistes i amenaçant a tot aquell veí del poble que li recriminés les seues accions. Aqueixa mateixa vesprada, després que el boca a boca fera saber de la situació a gran part de gent del poble i enfront de la passivitat de les autoritats, els antifeixistes s'anaren concentrant a l'entrada del camp de futbol, on els feixistes foren protegits per un dispositiu d'antidisturbis. Finalment, no sols cap dels feixistes va ser identificat, sinó que. a més a més, foren escortats per la Guàrdia Civil fins als seus vehicles. Ara com ara, no presenten cap càrrec. Els feixistes no anaren a aquesta localitat de forma arbitrària sinó que sabien que és un poble amb una forta tradició antifeixista que els hi donaria resposta.

Al cap de poques setmanes d'haver transcorregut els incidents, s'inicia una persecució política cap a catorze joves de Pego. Les detencions es produeixen a les portes de sa casa, anant a les universitats o al treball. Els varen detenir davant de persones pròximes i amb qui tenen relacions emocionals, amb l'agreujament psicològic que això suposa. Evidentment, l'Estat executa les detencions com un càstig exemplificador, ja que amb una notificació al seu domicili, els joves hagueren acudit al jutjat corresponent. Per tant, entenem que aquestes detencions, d'una banda, cerquen generar por i criminalitzar-nos de cara a l'opinió pública i, d'altra banda, generar un precedent d'«avís a passatgers» que fomente la desmobilització antifeixista entre el jovent de classe treballadora. Cal destacar que tot aquest procés judicial evidencia més clarament el seu caràcter polític quan la majoria de les acusacions dels particulars exercides pels Guàrdies Civils (exigeixen 5 anys de presó) demanen menys anys que l'acusació de la Fiscalia (demana fins a 9 anys i 2 mesos de presó). En total, els 14 de Pego s'enfronten a més de 100 anys de presó i han de fer front a més de 20.000 euros per tal de finançar el procediment judicial.

Per si no fos prou, la Llei de Memòria Democràtica del País Valencià de 2017 tipifica com a delicte les accions perpetrades pel grupuscle feixista i, una vegada més, hem vist com queda en paper mullat. Mentre als joves de Pego els cau la llei al damunt amb tot el seu pes, els feixistes ni tan sols foren identificats.

Per aquest motiu, entenem que quan l'Estat veu deteriorada la seua funció d'assegurar les condicions per a l'explotació de la nostra classe, ja siga per la pèrdua de consensos ideològics o per la insuficiència de la seua coacció, és quan aquestes organitzacions extralegals prenen importància i creixen al caliu de la impunitat judicial. Sabem que en el moment actual de concatenació de crisis del capitalisme la deriva autoritària de l'Estat s'aguditzarà molt més, com hem vist amb la recent arribada del govern de PP i VOX al govern de la Generalitat, malgrat l'acció ineficaç dels cordons sanitaris dels partits socialdemòcrates. La lectura de la situació actual ha de ser clara: sols la força de la classe treballadora organitzada tindrà capacitat d'aturar aquesta ofensiva feixista. En aquest sentit, pensem que és precisament el fracàs del projecte socialdemòcrata allò que ha aplanat el camí a l'auge del feixisme i ha portat a una desmobilització generalitzada. Per això, malgrat el terror que tracten d'imposar, nosaltres seguirem tossudament organitzades contra aquest sistema d'explotació, misèria i repressió. El jovent de classe treballadora tenim el repte d'estar a l'altura de les 14 de Pego que aquell 18 d'octubre de 2020 varen decidir ,sense pensar-s'ho dues vegades, eixir al carrer malgrat que sabien que posaven el seu cos i es jugaven el seu futur. Tampoc no deixarem que toquen la nostra llengua o reduir la nostra identitat a un mer producte folklòric.

El 23 de setembre, el Grup de Suport dels Encausats de Pego organitzarà un acte solidari a l'Espai de Multiactivitats de Pego, el qual recollirà concerts i xerrades de diferents veus activistes d'arreu del país. Així doncs, ofereixen entrades en fila zero per tal que aquelles persones que hi vulguen col·laborar, però no puguen assistir-hi, també tinguen l'oportunitat de mostrar la seua solidaritat.

L'acte tindrà lloc just un mes abans que el 17 d'octubre els antifeixistes de Pego siguen jutjats a Alacant. Per això, necessitaran tota la nostra solidaritat i escalf. Ens han de sentir ben a prop. Per Miquel Grau, per Guillem Agulló, per les bombes a casa Fuster, pels 4 d'Alacant i els Encausats del Gol Alboraia fins als 6 de Saragossa.