Eleccions 2023

La CUP assegura que “plantaran cara” als que volen una demarcació de Tarragona basada en el turisme massiu i en ser el productor energètic d’Europa

La CUP diu que pretén "plantar cara" a tots aquells projectes que volen "trinxar encara més les nostres comarques" en una roda de premsa a Montblanc.

Carles Herèdia, número tres de la candidatura, ha mostrat l'oposició de l'organització al projecte del macroparc fotovoltaic de Passanant i Beltall, un projecte que taxat de "bestiesa" i ha recordat que es tractaria del "macroparc més de gran de Catalunya amb 400 hectàrees amb un gran impacte per a la comarca".

Herèdia ha denunciat que aquest tipus de projectes "només estan pensats per maximitzar els beneficis d'empreses de l'Ibex 35 i multinacionals" i ha defensat que cal una implantació d'energies renovables "equilibrades territorialment i amb un projecte de país."

L'anticapitalista ha defensat que cal generar projectes "amb valor afegit i donar suport a la pagesia, no trinxar el territori del Camp, el Penedès i les Terres de l'Ebre".

D'altra banda, Herèdia també ha fet esment al macropolígon logístic de l'Alt Camp, que continua endavant gràcies als vots d'ERC, VOX, PSC i Ciutadans i ha carregat contra ERC: "no van tenir cap problema en votar conjuntament amb l'extrema dreta i l'espanyolisme per trinxar el territori"

Per la seva banda, Judit Cañis, número sis de la candidatura i membre de la plataforma No a la MAT, les dues línies de Molt Alta Tensió Aragó-Barcelona projectades pel Govern Espanyol i que segons la cupaire "modificaran l'entorn i busquen destruir la nostra pagesia, fruit de l'aposta per un model d'energia centralitzada i a l'abast de les grans empreses".

Cañis ha explicat que la CUP aposta per un model descentralitzat i de proximitat, "aprofitant territoris ja malmesos" i ha reivindicat que no volen ser la demarcació "que més energia produeix i que més s'empobreix, perquè grans empreses com La Caixa o Forestàlia tinguin un únic interès especulador". En este sentit, ha conclòs que els anticapitalistes "plantaran cara a tots els que volen una demarcació de Tarragona basada en el turisme massiu i en ser el productor energètic d'Europa".