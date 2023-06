23-J

La CUP anirà als comicis a defensar l’autodeterminació davant qualsevol escenari i per lliurar “una batalla d’idees” en un context d’onada reaccionària

Les militants de la CUP avalen la decisió de concórrer a les eleccions generals espanyoles del pròxim 23 de juliol. Després d’un procés de debat intern de més dues setmanes, l’organització ha decidit torna a anar als comicis de l’estat espanyol amb la voluntat de lliurar “una batalla d’idees i utilitzar tots els altaveus”. La decisió ha estat avalada per un 61% en una votació on hi han participat 1.300 persones

La militància de la CUP ha decidit, per un 61% dels vots, concórrer a les eleccions espanyoles, revalidant a Albert Botran (número 1 a Barcelona) i Mireia Vehí (número 1 a Girona) com a cares visibles de la candidatura. A aquesta llista s’hi sumen, de moment, Laure Vega i Ignasi Bea per Barcelona; Edgar Fernàndez i Pepa Planas per Tarragona i Robert Sabater que anirà després de Mireia Vehí per Girona. A Lleida estan treballant per confeccionar llista, seguint el procés territorial i també estan valorant presentar-se a les Illes.

El portaveu Albert Botran, cap de llista per Barcelona, ha valorat positivament que la militància hagi revalidat la presència dels cupaires al Congrés. Els anticapitalistes es presenten com una opció clarament independentista: “nosaltres no amaguem l’estelada, ni en les municipals ni mai”, ha reblat Botran. També ha afegit que són una opció clarament d’esquerres i que aspiren a treure representació per Girona, on Vehí encapçala la llista.

Vehí, al seu torn, ha deixat clar que si depèn de la CUP “no hi haurà govern de dreta i extrema dreta” però alhora ha volgut posar sobre la taula que el seu objectiu és “aconseguir l’autodeterminació” i ha afirmat que “no ens tremolaran les cames davant cap escenari”. Vehí també ha fet una lectura dels resultats de les eleccions municipals, on l’abstenció va predominar. “Som conscients que hi ha gent cansada de paraules buides i no volen més titulars. Hi ha d’haver una translació organitzativa a aquesta decepció. L’Esquerra Independentista serem el garant dels drets socials i la lluita per l’autodeterminació al Congrés dels Diputats”.

Inici d’un procés de revisió i anàlisis del polític actual

El passat 31 de maig l’organització va iniciar el procés de debat intern per tal d’analitzar el context i prendre col·lectivament la decisió. Aquest procés ha constat de tretze assemblees territorials plenàries i dues telemàtiques on més de 500 persones han debatut els diversos documents. Finalment, el procés ha conclòs amb una votació telemàtica on han votat 1.300 persones, entre on s’han debatut els diversos documents entre militants i simpatitzants i membres d’altres organitzacions que han estat incloses al debat.La portaveu del Secretariat Nacional, Maria Sirvent, ha volgut valorar el procés intern de debat com “una de les qualitats” de l’organització i ha emplaçat la militància i organitzacions properes a “seguir-se trobant” per tal de rearmar-se per fer front al context polític actual. Així, ha explicat que prenen nota dels resultats dels comicis minicipals i que l’organització està treballant en un procés de revisió, anàlisi política i diàleg amb agents socials polítics i culturals del país per fer front al context polític actual.