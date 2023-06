Repressió

Concert solidari amb els antifeixistes de Pego

Serà el proper 23 de setembre al Teatre Municipal de Pego i ja estan a la venda les entrades. També s'ha previst la possibilitat de col·laborar amb la compra d'entrades "fila zero".

El concert sota el lema "No passaran!" està organitzat pel Grup de Suport dels encausats de Pego amb la col·laboració desinteressada de tots els artistes i personalitats participants, de la cooperativa Neu al Carrer i de la ticketera Tickètic. Tots els fons recaptats aniran als catorze encausats i a les seues famílies.

Recordar que el 18 d’octubre del 2020, en el context d’un partit de futbol entre el Gandia i Pego, els nazis es van passejar tot el dia per la localitat pegolina fent càntics d’enaltiment a Hitler i omplint els carrers d’adhesius amb la cara del dictador. Arran d'açò, diversos col·lectius antifeixistes de la comarca es va organitzar per fer-los fora.

Tal com informa, El Diari La Veu del País Valencià, catorze joves antifeixistes de Pego tenen pendent un judici en què la Fiscalia els demana més de 9 anys de presó per desordres públics, lesions i amenaces. Segons l'advocada del joves, del col·lectiu Alerta Solidària, "la Fiscalia els acusa desproporcionadament, ja que els encausats van limitar-se a manifestar-se, escridassar i fer fora una quarantena de nazis ultres del Gandiblues», del Club de Futbol Gandia. La Guàrdia Civil va intervenir i va fer detencions aquella nit i els dies següents. Segons denuncien des del grup de suport als antifeixistes «cap nazi ha estat perseguit ni per la policia ni per la fiscalia"