Antifeixisme

Gairebé un miler de persones es concentren a Pego en suport dels joves perseguits per haver plantat cara a un grup de nazis

La plaça de l'Ajuntament de Pego s'ha omplert aquesta vesprada en solidaritat amb els 14 joves encausats per la Fiscalia de delictes que comportarien anys de presó. En un acte organitzat per Alerta Solidària i el grup de suport als encausats. A la mobilització s'han pogut veure pancartes amb lemes com ara Decidim un país lliure i antifeixista o Llibertat joves de Pego. Estimem els pobles. Rebutgem el feixisme.

Aquestes dues organitzacions han denunciat la desproporció de les peticions de condemna efectuades tant per la Fiscalia com per les acusacions particulars. Considerem especialment greu la petició del Ministeri Fiscal, que evidencia l'arrelament del feixisme a les estructures de l'Estat espanyol en general, i a l'aparell judicial en particular. No hi ha en els fets cap raó que justifique una petició fiscal tan desproporcionada, més enllà que la mera intenció i interès d'imposar un càstig exemplificador que pretén atemorir i desmobilitzar a totes aquelles que rebutgem el feixisme.

Així com també el blanquejament i la impunitat què gaudeix el feixisme a l'Estat espanyol. I com a mostra d'aquest fet, tenim l'atestat de la Guàrdia Civil en base al què s'acusa als 14 encausats considerant-los violents i radicals, l protegint l'actitud dels feixistes, limitant-se a valorar i investigar sols els fets que consten en l'atestat i la crimlnalització de l'antifeixisme mitjançant processos judicials com aquest. Les detencions Injustificades i les peticions desproporcionades que condicionaran la vida d'aquests 14 joves els propers mesos o inclús anys són pràctiques i mecanismes habituals de l'aparell repressiu de l'estat cap aquelles que planten cara al feixisme, protegint el discurs i emmascarant-lo baix el dret a la llibertat d'expressió d'aquells que manifesten la seva intolerància cap a les migrades, les dones maltractades, contra la llibertat d'opinió i identitats sexuals, contra la llengua i la classe.

El 18 d'octubre de 2020 el poble de Pego va mostrar el seu rebuig cap a l'actitud d'un grupuscle feixista lligat al Gandia UD que es passejava sense vergonyes l impune pels carrers i les places de Pego fent apologia del nazisme. Arran d'aquelles protestes, el 12 de novembre de 2020, es posava en marxa una operació de la Guàrdia Civil que va acabar amb catorze joves del poble detinguts, passant alguns d'ells la nit a les casernes de Calp i el Verger.

Ara, quasi un any i mig des que s'inicià tot aquest operatiu policial, la Fiscalia els acusa d'haver comés delictes de desordres públics, atemptat, lesions i amenaces, i demana per a dotze d'ells 9 anys de presó i als altres dos restants, tres anys per amenaces. Juntament amb l'acusació del Fiscal, hi ha l'acusació particular de quatre agents de la Guàrdia Civil que resultaren ferits amb lesions lleus o d'escassa gravetat, que tot i demanar una petició menor, demanen penes que superen els cinc anys de presó.