LABORAL

Acomiadaments declarats improcedents a Bon Preu per vulnerar la llibertat sindical

Un Jutjat de Granollers i la mateixa empresa Bon Preu reconeixen que l’acomiadament dels treballadors afiliats a La Intersindical no s’ajustava a dret i s’han reconegut com a improcedents.

La Intersindical reclamàvem la nul·litat dels acomiadaments per vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical. En les setmanes prèvies al judici l'empresa va oferir indemnitzacions dineràries per acordar les improcedències. En un dels casos, el treballador va acceptar l'acord i en l'altre es va rebutjar a l'espera de la celebració del judici, la sentència del qual confirma la improcedència.

Els fets van succeir a l’octubre de 2022, quan l’afiliació de La Intersindical a Bon Preu va constituir la secció sindical després d’haver realitzat diverses accions comunicatives. La Secció Sindical es va registrar al Departament de Treball i, quan una de les persones afiliades va intentar comunicar a l’empresa la constitució, Bon Preu va rebutjar la comunicació i va exigir que es fes mitjançant Burofax. Aquell mateix dia dos de les tres persones integrants de la secció sindical van rebre un missatge on se’ls comunicava el seu acomiadament.

El sindicat valora positivament la resolució judicial. Segons fonts de La Intersindical: "L’objectiu de l’empresa amb els acomiadaments era impedir la presència del sindicat als centres de treball de Bon Preu. Els acomiadaments no van rebre el rebuig per part del Comitè d’Empresa d’aleshores, format únicament per CCOO i UGT."

Setmanes després de l'acomiadament La Intersindical va tornar a constituir la Secció Sindical i va ser el sindicat més votat en les eleccions sindicals de l'abril de 2023.