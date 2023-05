Municipals 23

La CUP Olot vol impulsar un Espai Municipal de les Arts Safata d'entrada

La CUP proposa impulsar l’Espai Municipal de les Arts un espai multifuncional a Olot a l’estil de l’Ateneu Coma Cros de Salt i la Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers. En roda de premsa, Quim Domene (que tanca la llista de la CUP Olot) ha explicat que l’espai hauria d’acollir: bucs d'assaig i gravació per a músics, platós dotats amb tecnologia per a fotografia i vídeo, taller de producció i creació, aules per la formació, zones d'exhibició i actuació, fab lab i altres espais que fomentin la relació entre creadors i el públic. També l'espai podria servir per a acollir residències artístiques que facilitin l'intercanvi d'idees i coneixement.



La CUP proposa la recuperació d'un espai de patrimoni industrial en desús, una antiga fàbrica que en permeti reivindicar la història obrera local. Aquest espai esdevindria un pol d'atracció per a les arts i la cultura, mitjançant una rehabilitació i adaptació adequades als nous usos. Sílvia Pagès, núm. 2 de la llista, ha explicat que aquest és un projecte a llarg termini, que requerirà finançament d’altres organismes, però que creuen que “val la pena començar-hi a treballar” perquè el projecte sigui realitat en un futur.



La ubicació d'aquest espai municipal de les arts en una fàbrica recuperada i dignificada no només preserva el caràcter històric i industrial de la zona, sinó que també dona una nova vida a un espai abandonat, convertint-lo en un centre d'activitat cultural i artística per a la ciutat d'Olot i la Garrotxa.



La CUP ha recordat que la cultura és un dret bàsic reconegut com qualsevol dels altres dels Drets Humans. “Entenem la cultura com un instrument social i educatiu, per tant, ha de ser accessible i hi ha de poder participar tothom. No entenem la cultura només com a consum, on la ciutadania només té el paper d'espectadora, sinó que volem una cultura participativa i que parli de les realitats i les problemàtiques contemporànies”, ha declarat Quim Domene.



La formació cupaire ha presentat aquesta proposta després de compartir diferents trobades amb persones i col·lectius implicats en els diferents àmbits culturals de la nostra ciutat. “Ha de ser un espai on hi passin coses i obert a tothom. Un espai intercultural i intergeneracional”, ha afirmat Sílvia Pagès.



Aquesta proposta vol donar resposta a una necessitat actual promovent i enfortint l'escena artística local, oferint un lloc de trobada i d'intercanvi entre artistes i creadors i obert a totes aquelles persones interessades.



L'espai municipal de les arts ha d’esdevenir un centre transversal i servir com a punt de referència per a les diverses manifestacions artístiques: disciplines escèniques, musicals, plàstiques, audiovisuals, dissenys, entre d'altres. També ha de ser útil per interrelacionar-se entre elles. Amb aquesta iniciativa es pretén crear un entorn en què la creativitat i l'expressió artística serveixin per reforçar el teixit cultural d'Olot i afavorint el talent local.