LLUITA INSTITUCIONAL

Independents per Salt - CUP presenta 15 principals propostes de govern en el seu acte central de campanya.

En aquest acte el grup polític va fer la presentació de les seves 15 principals propostes de govern. Segons la formació aquestes propostes es podrien portar a terme els 100 primers dies de govern. Són propostes que no fan front a problemàtiques profundes com les que aborden en el seu programa electoral, però que són factibles de forma immediata i amb les quals es podria enfocar un canvi de rumb en les polítiques municipals.

Tant el programa polític com aquestes 15 propostes de govern estan enfocades sobre quatre eixos que segons la formació es volen tenir en compte en qualsevol actuació de govern: Poble com a entorn i territori, poble inclusiu i cohesionat, poble actiu i que participa, poble compromès.

L'acte es va desenvolupar amb la presentació d'aquestes 15 propostes per part de les cinc primeres candidates de la formació, amb les que s'hi 'intercalaven cançons en viu de cantautors com lluís Llach i Maria del Mar Bonet i amb vídeos d'àmbit nacional i territorial.

Algunes de les 15 principals propostes de govern que es poden destacar són, per exemple:

La creació d'una regidoria d'acció climàtica i futur per fer front de forma transversal a l'emergència climàtica i les seves conseqüències també en l'àmbit local.

L'obertura de més espais de proximitat pels barris tal com es va fer quan la formació estava a govern amb l'espai Som Salt i el local veïnal d'Àngel Guimerà. Aquesta vegada enfocats al barri de la Massana i els escriptors.

Un protocol de mesures per a la Gent Gran "El privilegi de ser gran" per fer espais més sensibles a aquest col·lectiu i on se'ls incorpori també de forma normalitzada per tenir un envelliment actiu

La preservació de la llengua catalana fent un seguiment de forma acurada del seu ús, procurant pel seu aprenentatge i dotant els recursos necessaris per reforçar-la.

L'activació d'un punt roig i negre per a la promoció de la tolerància i prevenció, denuncia i bloqueig de totes les formes de xenofòbia i racisme al municipi.

L'acte es va concloure amb una mossada on de forma distesa els diferents assistents van poder acabar de discutir amb la formació part de les seves propostes.