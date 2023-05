LLUITA INSTITUCIONAL

Garantir la retolació en català, el principal objectiu de Guanyem Girona en matèria lingüística

· Des de la formació també denuncien que hi ha persones nouvingudes que volen aprendre català però que es troben que no hi ha recursos disponibles

Guanyem Girona vol que l’Ajuntament de Girona garanteixi la retolació als espais públics en català. Lluc Salellas, alcaldable de la formació municipalista, ha assenyalat que la presència de la llengua catalana a l’espai públic a Girona ha patit un “retrocés evident” els últims anys i per això la seva candidatura es fixa l’objectiu de recuperar la normalitat lingüística a la ciutat.

Des del principal partit a l’oposició ho exemplifiquen amb cartelleres o menús que no inclouen la llengua catalana, un fet que diuen que cada vegada és més comú. “Hem de garantir que els restaurants i comerços retolin en català i això s’aconsegueix amb una mirada més atenta i amb millor comunicació per part del consistori”, ha exposat el també candidat Sergi Font. El número 4 de la llista de Guanyem també ha destacat la “voluntat d'eliminar l'estrés lingüístic per seguir fent de Girona una ciutat més amable, oberta i cohesionada”.

La retolació en llengua catalana depèn del seguiment que es pugui fer des de l’Ajuntament i hauria d’anar lligada a l’atorgament de llicència d’obertura per assegurar el compliment de la llei de política lingüística, assenyalen des de Guanyem. En aquest sentit, l’alcaldable de la formació, Lluc Salellas, ha apuntat que en els últims anys “la política de preservació de la llengua pròpia ha estat massa passiva i que se’n noten els resultats”.

Per a Salellas, la mirada de l’Ajuntament ha de ser “molt més activa per promocionar l’ús social del català i per tant cal promoure’l en tots els espais que depenguin directa o indirectament de l’Ajuntament”. Des de la formació s'estarà especialment atent a aplicar també a la ciutat les conclusions del Pacte Nacional per la Llengua.

Així mateix des de Guanyem volen garantir els recursos necessaris per cobrir les necessitats d’aprenentatge de la llengua catalana per a persones que no la coneguin. “Actualment hi ha gent que té ganes d’aprendre el català i no està trobant, ni a l’Ajuntament ni a la Generalitat, l’opció d’aprendre’l. El català és la llengua de cohesió per a tothom qui viu a Girona i hem de garantir que segueixi sent així”, ha reblat Salellas.