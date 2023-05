LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona presenta una proposta per millorar la mobilitat, els equipaments i l’habitatge a l’entrada sud de la ciutat

· La candidata Cristina Andreu destaca “la mirada llarga” del projecte i assenyala que té la voluntat d’avançar-se als canvis urbanístics que vindran amb el nou Trueta i el nou institut Ermessenda

Guanyem Girona ha presentat a la plaça Valentí Fargnoli, al barri de Pla de Palau-Sant Pau, una proposta “amb mirada llarga” que busca redefinir l’entrada sud de la ciutat. Cristina Andreu, candidata de la formació municipalista ha assenyalat que és un projecte “integral i ambiciós” i ha lamentat que fins ara el desenvolupament urbanístic del sud de Girona s’hagi fet a “pedaços”. La proposta de Guanyem, que s’ha presentat mitjançant un render, inclou propostes concretes en urbanisme, mobilitat, habitatge i equipaments públics i té “l’objectiu de millorar la vida de les veïnes i veïns de Pla de Palau i la connectivitat amb el centre”.

En matèria de mobilitat, el projecte de Guanyem es centra en un replantejament del carrer Barcelona. En aquest aspecte, la regidora Andreu ha assenyalat que “fa massa anys que és una autopista hostil per a les veïnes i veïns”. La proposta de Guanyem, doncs, busca reduir el trànsit rodat, reduint així els nivells de soroll i contaminació, que són dels més alts de Girona, i permetent una connexió més agradable entre la banda de Sant Narcís i Pla de Palau.

Des de Guanyem recorden que la “carretera” Barcelona actualment divideix grans equipaments com la Clínica Girona, l’escola Cassià Costal, el Corte Inglés o el futur Institut Ermessenda i que per tant l’afluència de creuaments a peu continuarà augmentant.

És per això que Guanyem aposta per consolidar l’incipient carril bici, separant-lo dels vianants amb escocells continus, augmentar l’arbrat per garantir l’ombra o ampliar les voreres i millorar-ne l’estat i l’accessibilitat, “que fa anys i panys que es troben en un estat lamentable”.

La proposta inclou dos carrils de bus ràpid per tal de connectar en menys de 10 minuts Pla de Palau amb el centre. Això es combinaria amb el desenvolupament del ja previst aparcament dissuasiu de Mas Gri, que ha de servir per evitar que els cotxes vinguts de fora s’internin fins al centre de la ciutat.

Andreu ha reiterat la importància de desenvolupar un projecte que “acomodi el boom urbanístic” que farà el sud de Girona en els propers anys. La inauguració de la Clínica Girona, el futur institut Ermessenda, centenars de pisos de nova construcció i sobretot el nou campus sanitari del nou Trueta, transformaran l’entrada sud. “El carrer Barcelona no està preparat per aquests canvis i l’hem de repensar abans no sigui massa tard”, ha afegit.

El projecte de Guanyem s’emmarca dins d’una visió policèntrica de les ciutats i treballa per garantir una ciutat dels 15 minuts on les veïnes i veïns disposin dels equipaments necessaris prop de casa. Això reduiria la dependència del cotxe i generaria dinamisme social i econòmic.

Un nou equipament

La proposta de Guanyem també contempla el desenvolupament d’un nou equipament municipal a Pla de Palau. La diagnosi del principal partit a l’oposició assenyala que del parc del Migdia fins a la rotonda de Mas Gri hi viuen prop de 30.000 persones. Tanmateix, l’únic espai cívic referencial per a totes elles és el Centre Cívic de Pla de Palau, que inclou també la biblioteca Ernest Lluch i que és “bastament insuficient per totes les veïnes i veïns”.

Per aquest motiu des de Guanyem assenyalen “un gran dèficit d’equipament i recorden que en els últims anys no se n’ha projectat cap de nou a la ciutat”. És per això que el projecte presentat també advoca per desenvolupar-ne un de nou més al sud. L’objectiu és del de “consolidar la vida veïnal al barri, oferint un pilar social i cultural que sigui el centre d’activitats i propostes veïnals”.

Des de Guanyem exploraran la possibilitat que aquest nou equipament veïnal es desenvolupi al xalet Soler, que disposa d’una parcel·la de 2.600 metres quadrats i que per a la formació “té les característiques ideals per ser aquest centre de referència social i cultural per Pla de Palau.

Un habitatge assequible

Finalment, la proposta de Guanyem també es fixa en les possibilitats habitacionals. El projecte de la formació municipalista assenyala que a la zona s’hi poden arribar a projectar fins a 650 pisos més. Per aquest motiu, Guanyem té la intenció de situar-hi habitatge públic assequible i de garantir que les promocions privades també incloguin habitatge de protecció oficial. D’aquesta manera el principal partit a l’oposició busca augmentar el parc públic d’habitatge –“que es troba molt per sota del llindar desitjable” cosa que augmentaria l’oferta de pisos i per tant en reduiria els preus.