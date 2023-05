LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona prioritzarà la reforma del carrer del Carme per reduir-ne el trànsit rodat

Reduir la velocitat i presència de cotxes, millorar l’accessibilitat a les voreres i connectar millor el barri, els tres objectius de la proposta

El partit municipalitza organitza una xerrada-vermut amb veïnes i veïns de Vista Alegre-Carme

Guanyem Girona prioritzarà les inversions al carrer del Carme i Vista Alegre durant el proper mandat per engegar projectes pressupostats des de fa anys “i que han anat quedant al calaix”. En un acte a tocar de la passera de la Font del Rei, tancada des de fa dos anys i mig, el partit municipalista ha fet repàs de les inversions pendents al barri i ha esbossat les seves propostes. A la xerrada, que ha tingut un format de vermut, hi ha participat l’alcaldable de Guanyem, Lluc Salellas, els regidors Pere Albertí i Cristina Andreu, veïns de la zona, la veïna de Vista Alegre Núria Serrat i l’activista pels drets de les persones amb discapacitat Teresa Palahí.

“Hem de fer recular progressivament els cotxes dels barris més habitats. Per salut, per seguretat i per tenir un carrer del Carme i Vista Alegre més agradables és important treure del calaix tots els projectes urbanístics que fa massa temps que tenim pendents”, ha dit Salellas.

L’alcaldable del principal partit a l’oposició ha subratllat que la seva proposta té tres objectius: reduir el trànsit i la velocitat de vehicles de motor, millorar l’accessibilitat de les voreres i connectar millor a peu Vista Alegre amb l’altra banda de l’Onyar. Salellas, veí del carrer del Carme, ha apuntat que el barri destaca per unes voreres “excessivament estretes”, per uns cotxes que “sense adonar-se’n agafen massa velocitat” i per una connexió amb la resta de barris “millorable”.

La candidata Cristina Andreu, per la seva banda, ha lligat aquesta proposta a la també reforma pendent de la plaça Catalunya. El 2020 es va aprovar una moció per pacificar-la però actualment no hi ha un projecte definit. Andreu ha reivindicat que aquesta proposta està “estretament relacionada amb una reforma eficient del carrer del Carme”.

Per la seva banda, el regidor Pere Albertí, que ha denunciat reiteradament les promeses incompletes del govern gironí cap als veïns i veïnes del barri. Albertí ha recordat que la reforma del pont de l’Areny i la pacificació del Carme es va prometre fa més de cinc anys tot i que “no s’ha fet res”. També ha esmentat que poc abans de les eleccions anteriors, el 2019, l’alcaldessa va donar “llum verda” a la passera Carme-Montilivi però que quatre anys després tampoc se’n sap res. Finalment, el regidor ha lamentat que “fa quatre anys es va prometre als veïns de Vista Alegre que tindrien un pont més i al final ha resultat que en tenen un de menys”, fent referència al ja esmentat tancament de la passera de la Font del Rei.