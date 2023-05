En defensa del territori

Es trenca la unitat política a Gelida davant l'aprovació de l'Agropac

Montserrat Rovira de Primàries s’ha abstingut en haver-­‐se assabentat ara que l’Ajuntament, com a promotor, hauria de fer-­‐se càrrec de la despesa que suposa el desdoblament dels accessos. Tractorada d'Unió de Pagesos i gran mobilització ciutadana la plataforma Stop Agroparc.

El ple de l’Ajuntament de Gelida ha aprovat la modificació del POUM en l’àmbit de l’Agroparc amb els vots d’ERC i PSC, l’abstenció de Primàries i els vots en contra de la CUP i Gelida en Comú. Stopagroparc ha convocat a una tractorada i ha realitzat una marxa lenta des de Sant Llorenç d’Hortons a Gelida, amb gran mobilització ciutadana per mostrar l’oposició. La plataforma lamenta que un cop més s’hagi fet en un ple extraordinari, tancant la porta a la participació ciutadana a 26 dies de les eleccions municipals.

Davant la presentació de l’alcaldessa, el regidor de la CUP ha fet una resenya de la manca de transparència del procés, que considera que estava dat i beneït de bon principi. Ha demanat una consulta popular. El regidor de Comuns ha manifestat la seva oposició al projecte, reconeixent que abans s’havien posicionat a favor però que han fet una anàlisi i assumeixen els posicionaments i al·legacions de Stopagroparc.

L’alcaldessa, Lluísa Llop, ha defensat el projecte i el PSC ha donat suport a la tramitació, votant favorablement. Llop ha justificat l’aprovació per que l’empresari pugui fer els tràmits del PERTE ja que aquesta subvenció s’ha de decidir abans de la constitució del nou ajuntament. Ha reconegut que en el tràmit falta l’informe del Consell Comarcal.

Sense la modificació del traçat actual de la carretera no es pot desenvolupar el projecte

El fet que la carretera no té la capacitat per suportar l’Agroparc i el trànsit de vehicles pesants de l’Agroparc ha estat motiu de polèmica i molta cridòria ciutadana, dins la sala de plens i des del carrer. StopAgroparc lamenta que per primera vegada es reconegui els grans costos d’urbanització per a l’Ajuntament i que tot s’estigui decidint amb premura perque Ametller no perdi les subvencions del PERTE.

En el ple s’han viscut moments d’indignació per part del públic i s’ha alçat una pancarta amb els noms de les 127 entitats que donen suport a StopAgroparc. No ha calgut la intervenció de les 3 furgonetes d’antivavalots de la BRIMO i s’ha acomidatat els tractors amb crits de “Volem aliments de la nostra pagesia!”