Lluita sindical

Conflicte laboral a la diputació de BCN en plena campanya electoral

La retirada, per part de la Presidenta Núria Marín (PSC), del punt de l'ordre del dia previst en la darrera sessió plenària de la Diputació (el proppassat 27 d'abril) en el qual hi havia prevista la ratificació política del dictamen de revisió del factor de penositat-perillositat del complement específic de més de 800 empleats i empleades, ha desfermat un conflicte laboral en l'últim tram del mandat polític d'aquesta institució.

Aquesta revisió, que modifica les taules retributives, afecta principalment a les categories laborals menys retribuïdes de la plantilla: personal d'oficis, manteniment, assistencial i personal presencial d'atenció directa

en general (Agrupacions professionals fins a grup C2). Es tracta de diverses categories d’auxiliars, subalterns, operaris, que inclouen conductors de bibliobús, guardes forestals, fusters, cuiners, jardiners, paletes, etc.

Es dona la circumstància que la retribució del factor de perillositat de la Diputació no havia estat revisat des de l'any 1989, fa més de tres dècades, i la seva determinació actual és fins i tot prèvia a l'aprovació de l'actual

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. La negativa a ratificar la seva aprovació ha causat especial malestar a la plantilla de la corporació provincial, després que la Diputació aprovés durant el mandat desenes de

modificacions orgàniques que suposen, a la pràctica, increments retributius per un import total de centenars de milers d’euros per a càrrecs directius i de comandament (483.625,65 EUR només als Plens de febrer i abril).

El conjunt de la representació sindical del personal funcionari de la Diputació (CGT, CCOO, UGT i I-CSC), mitjançant la seva Junta de Personal, ha convocat per aquest motiu una concentració de protesta el dijous dia 18 de maig a les 10h davant l'edifici de Can Serra (Rambla de Catalunya, 126), seu dels serveis centrals de la Diputació. A més, la CGT, segon sindicat més representatiu en aquesta administració, va registrar la

setmana passada preavís de vaga (aturades parcials des de les 11h a les 15h) per als dies 24, 25 i 26 de maig.

Aquesta vaga coincideix amb els tres dies previs al cap de setmana de les eleccions municipals, i amb la celebració prevista, per al dia 25, del darrer Ple del mandat a la Diputació. UGT, tercer sindicat a la Diputació,

va anunciar ahir públicament la seva adhesió a la jornada de vaga del dia 24.

El Departament de Treball de la Generalitat ha citat la Diputació i el Comitè de Vaga de la CGT a mediació dilluns vinent al matí a la seva seu del carrer Albareda de Barcelona.