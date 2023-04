Municipals 23

La CUP de Tarragona fa pública la llista completa de cara a les municipals del 28M

La formació vol “estripar les polítiques ràncies” i construir una alternativa real a la ciutat des de la unitat popular

La CUP de Tarragona ha fet públics aquesta tarda els noms de les persones que completen la llista de les anticapitalistes per les eleccions municipals del 28M, després d'haver presentat el mes passat la llista de l'u al catorze.

Gemma Vendrell, número dos per la CUP a les pròximes eleccions, ha explicat els criteris que s'han tingut en compte per elaborar la llista, aprovada per assemblea, com són "la presència de dones i incorporar a la llista persones que formen part de l'assemblea i de l'Esquerra Independentista i d'altres que no en formen part per tal de dotar-la d'obertura i pluralitat, però totes elles tenen en comú que són activistes i militants en diversos fronts de lluita en col·lectius, entitats i moviments socials de la ciutat".

L'alcaldable de la CUP, Eva Miguel, per la seva banda, ha manifestat que volen "estripar les polítiques ràncies", les que "feia dècades que estaven instaurades per qui governava aquest Ajuntament, i les que, tot i el canvi promès, encara són presents". La cupaire ha exposat que la CUP "hem estat dos cavalls de Troia tirant cap a l'esquerra les polítiques municipals" i que "només en dos anys hem demostrat que existeixen alternatives". És per això que, segons Miguel, "cal una CUP forta dins i fora de la institució per construir l'alternativa que necessita la ciutat des de la unitat popular".

Llista

1. EVA MIGUEL GASCÓN

2. GEMMA VENDRELL ROSSELL

3. VICENT COLLADO LLUCH

4. JOAN MANEL BURILLO CORTÉS

5. INÉS SOLÉ GUILLÉN

6. MANEL TORRES PASCUAL

7. SÍLVIA LABODIA LLOP

8. MAR SOLÉ MORGADES

9. ALBERT VENTURA PEDROL

10. NEUS CASTELLVÍ CIFRE

11. MARC FERRÉ LLAURADÓ

12. ELISABETH SÁNCHEZ LEGAZ

13. NÚRIA BOTA CABAU

14. SERGI SENDRÓS PLANA

15. YOLANDA ESPALLARGAS PASCUAL

16. JORDINA ESTOPÀ MASDEU

17. ALBERT MIRÓ ROVIRA

18. MARC FONTANET FONTANET

19. CARME BATALLA CALDERÓN

20. ANNA GUASCH PUJOLÀ

21. ADRIÀ CASTELLVÍ PASCA

22. MARINA PIÑOL BELENGUER

23. AITANA DE LA VARGA PASTOR

24. PEP PRATS SALAS

25. SÍLVIA MIQUEL MUÑOZ

26. JAUME LÓPEZ MARTÍN

27. LAIA ESTRADA CAÑÓN

SUPLENTS

S1. DOLORS SALVADÓ ESCODA

S2. GEMMA LLADÓ OLIVÉ

Finalment, en Vicent Collado, número tres per la CUP i militant d'Endavant, ha valorat positivament els col·loquis per recollir propostes de cara el programa electoral que ha organitzat la formació independentista i que "esperem poder presentar ben aviat".