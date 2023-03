Internet

Presenten l'Aliança per la presència digital del català

Impulsada per la Plataforma per la Llengua, Amical Wikimedia, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, Òmnium Cultural, Softcatalà, WICCAC, l'Obra Cultural Balear i l'Acció Cultural del País Valencià, i de la Fundació .cat, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Plataforma per la Llengua i nou entitats més s'han unit per impulsar la presència del català al món digital, després de detectar ara fa uns mesos que els webs en català han perdut rellevància per a cercadors com Google, que els posiciona per sota dels resultats en castellà. Els impulsors del que s'ha batejat com a Aliança per la presència digital del català han identificat diversos àmbits del món digital en què la presència de la llengua no és satisfactòria i treballaran de manera conjunta per revertir aquesta situació.

L'Aliança, que s'ha presentat aquest matí a la seu de la Fundació .cat, la integren Amical Wikimedia, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, Òmnium Cultural, Softcatalà, WICCAC, l'Obra Cultural Balear i l'Acció Cultural del País Valencià, a més de l'ONG del català i de la Fundació .cat, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Amb la coordinació de la Fundació .cat, i, en particular del periodista Albert Cuesta, les entitats compartiran el seu coneixement tècnic i la seva capacitat de difusió, prescripció i mobilització per actuar en vuit àmbits concrets que exigeixen una atenció especial: el contingut web, les aplicacions mòbils, les xarxes socials, les plataformes audiovisuals, l'automoció, els electrodomèstics, els assistents de veu i la intel·ligència artificial. En cadascun d'aquests àmbits, l'Aliança farà un diagnòstic de la situació, contactarà amb els actors públics i privats que determinen la presència de la llengua en l'àmbit en concret, proposarà accions de millora i farà un seguiment de l'evolució de la situació.

Tot i néixer a Catalunya, l'Aliança ha proposat a altres entitats de la resta dels territoris de parla catalana que s'hi incorporin. És el cas de l'Obra Cultural Balear i l'Associació Cultural del País Valencià. A més, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha convidat els seus homòlegs dels altres territoris a implicar-s'hi. Unir esforços és clau per demostrar que els catalanoparlants conformen una comunitat de més de deu milions de parlants i que són, per tant, un mercat que les empreses han de tenir en compte. En aquest sentit, la coordinació de les diferents entitats també ha de ser un revulsiu per aconseguir que el català tingui el lloc a Internet que li correspon per quantitat de parlants.

Millorar el posicionament dels webs en català, primer objectiu

L'objectiu més immediat de l'Aliança per la presència digital del català és solucionar la caiguda en el posicionament dels webs en català als cercadors d'Internet, un problema que es produeix fins i tot si l'usuari té configurat el navegador en català. Aquest fet fa menys visibles els continguts en llengua catalana i perjudica, per tant, els creadors de contingut en català i els consumidors de contingut en català, que els costa més trobar el que busquen.

Amb l'objectiu de solucionar aquest problema, el primer encàrrec que té l'Aliança, de part del Govern de la Generalitat de Catalunya, és crear un dispositiu que quantifiqui la pèrdua de visibilitat del català a les cerques web durant els últims mesos i serveixi per reclamar solucions a les empreses tecnològiques.

La Fundació .cat s'està encarregant de fer l'informe inicial de la situació, que ha de confirmar de manera rigorosa que hi ha una incidència en els cercadors que posiciona millor la versió del contingut en un idioma diferent de l'idioma preferit per l'usuari. Per esbrinar-ho, s'estan analitzant i comparant les dades de trànsit de webs que ofereixen contingut en català i de webs que ho fan en altres idiomes, i d'aquí a pocs dies l'Aliança presentarà els resultats al Govern.