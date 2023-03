8-M

Mobilitzacions arreu de la nació per commemorar el dia Internacional de la dona treballadora

Les concentracions i marxes encapçalades pels estudiants han estat les nombroses arreu i han donat més visualització del 8-M arreu. Tot i així, cal destacar el caos circulatori que ha viscut la ciutat de Barcelona aquest matí, ja que les entrades i sortides estaven tallades a la Meridiana i a la Diagional a causa de la Vaga General Feminista. També hi han hagut talls de trànsit a altres indrets del país.

La CGT destaca que passades les primeres hores de la Vaga General Feminista, destaquen la incidència i la ruptura de la normalitat a la majoria de territori del Principat. "Tot i els intents de les patronals de negar l'existència de la vaga, amb més d'un centenar d'assistències juridico sindicals en defensa del dret de vaga, d'uns serveis mínims abusius, quasi un terç més elevats, que per exemple els de la vaga del 3 d'octubre del 17. I del silenciament previ dels mitjans de comunicació de la jornada de vaga", ha puntualitzat el sindicat.

Malgrat tot, han qualificat que el 8 de març del 2023 ha estat un èxit, amb talls de carretera i piquets informatius nombrosos i diversos a Tarragona, Reus, L'Hospitalet, Sabadell, Lleida, Moià, Berga i a diferents barris de Barcelona, entre d'altes. També han destacat, un seguiment a primera hora del 10% al Metro de Barcelona (tot i uns serveis mínims del 85%) el tancament de 20 biblioteques públiques, i incidències en el servei d'autobusos de TMB o a les escoles bressol.

D'altra banda, milers d’estudiants han protagonitzat manifestacions pels carrers de València i Barcelona una vaga per a visibilitzar les seues reivindicacions pel 8-M. Al País Valencià, milers d’estudiants han protagonitzat manifestacions pels carrers de València i una vaga per a visibilitzar les seues reivindicacions pel 8M, el Dia Internacional de la Dona. En aquesta jornada l'alumnat «buida les aules i pren els carrers» per a denunciar que les dones continuen patint els efectes del terrorisme masclista i demostrar que «hi ha relleu generacional en el moviment feminista»