Pobresa

Lliures obre una nova convocatòria per finançar projectes socials a Catalunya

Es destinaran 120.000 euros a iniciatives que fan front a la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats. La rebuda de propostes està oberta fins al 30 d’abril. Des del 2017, aquesta aliança entre Òmnium Cultural, Coop57 i les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ja ha impulsat 27 projectes, amb un total de 470.000 euros i la solidaritat de més de 4.000 persones.

El projecte Lliures ha obert una nova convocatòria de projectes socials als quals destinarà un total de 120.000 euros. Les propostes es poden presentar fins al 30 d’abril i serà el mes de juny quan s’anunciarà les seleccionades. D’aquesta manera, aquest fons econòmic i social estable sorgit de la suma de forces d’Òmnium Cultural, Coop57 i les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), continua actuant contra el creixement i la cronificació de la pobresa i l’exclusió social a Catalunya, que ja s’eleva fins al màxim històric del 30%.

La convocatòria va dirigida a propostes que es troben en una fase inicial per tal de consolidar-les, sorgides de l’autoorganització de les mateixes persones afectades, que treballen de manera col·lectiva, horitzontal i participativa arreu del territori català per revertir les desigualtats i impulsar una transformació cap a una societat més justa. En aquest sentit, se centra en quatre àmbits d’actuació: pobresa cronificada i exclusió agreujada per l’atur; infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social; manca d’una llar digna i emergència alimentària i de necessitats bàsiques.

Una xarxa de 27 respostes col·lectives arreu de Catalunya

Des del 2017, Lliures ha contribuït a la consolidació de 27 projectes amb 470.000 euros provinents de les aportacions de més de 4.000 persones de la societat civil. Així, actualment ja és present a 13 municipis catalans. El projecte també ha promogut la interacció entre projectes que ha donat lloc a noves aliances i a la inspiració per implantar a un lloc el que ha funcionat a un altre.

Un supermercat cooperatiu a Sabadell, la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables a través de la recuperació de terres d’oliveres abandonades a les terres de l’Ebre, un obrador mancomunat impulsat per una cooperativa gastronòmica de persones migrants i racialitzades a Sants, o un taller vivencial de català a Blanes, són alguns dels exemples que s’han fet realitat al llarg d’aquest any amb la darrera convocatòria.