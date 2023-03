moviment veïnal

Les associacions veïnals es reuneixen a Badalona

La Confederació Estatal d'Associacions Veïnals es reuneix en la seva Assemblea General a Badalona els dies 11 i 12 de març a fi de reclamar reconeixement al Moviment Veïnal, sobretot reclamar el seu potencial en la vertebració de la participació ciutadana. A la trobada participaran els representants de més de tres mil associacions veïnals corresponents a les més de 100 federacions i confederaciones que les agrupen.

A més de les tasques ordinàries (aprovació de la gestió, dels comptes i de l'elecció de nova Junta Executiva), la trobada se centrarà en el document basi de "88 Propostes Veïnals" on les mateixes s'agrupen en tres grans blocs: cohesió social. desenvolupament sostenible i participació. Les propostes són una autèntica descripció detallada del model de ciutat i poble que per extensió genera model de societat al qual aspiren les associacions veïnals. Començant amb l'exigència d'un Codi Ètic per a un ús noble de les institucions, descrivint les ciutats i pobles amb mobilitat accessible, per a la igualtat contra l'exclusió social, de mirada feminista,

en favor d'una Sanitat Pública i Universal, contra el fracàs escolar, en favor del dret a un habitatge digne, amb un urbanisme per a les persones, en definitiva en favor d'un estat del benestar fort i just que necessita d'una fiscalitat progressiva per a l'avanç social.

A més en el document es remarca, el terreny del desenvolupament sostenible, la necessitat d'impulsar les energies netes, millorar la gestió dels residus urbans i controlar la contaminació urbana. Finalment, el document també es refereix a la importància de la societat civil organitzada, de la qual forma part important les associacions veïnals, per a la governabilitat i la clarificació dels processos participatius, al costat d'una reforma profunda d'una administració enquistada que allarga innecessàriament els temps de resolució de dificultats i fins i tot pot marginar a grans grups de població si la bretxa digital es consolida. En aquesta Assemblea es consolidarà un procés de reconeixement del paper jugat pel Moviment Veïnal des d'un punt de vista históric i sobretot des d'un punt de vista de futur com una eina poderosa de la ciutadania que culminarà amb l'aprovació d'una proposició no de llei d'aquest reconeixement pel Congrés español dels Diputats.