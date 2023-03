Municipals 23

La CUP Tarragona proposa alternatives a la dependència del turisme de sol i platja

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat aquesta tarda mesures alternatives a la dependència que té la ciutat del turisme i acabar amb la màxima que aquest és sinònim de riquesa.

L’alcaldable de la CUP, Eva Miguel, ha exposat que moltes de les propostes d’altres formacions de cara les eleccions van encaminades “a convertir Tarragona en un parc temàtic”. La cupaire ha explicat que el model turístic actual “està esgotat, és totalment insostenible, fomenta la precarietat laboral i expulsa les veïnes dels seus barris”. En aquest sentit, les anticapitalistes proposen diferents alternatives “a la dependència del turisme de sol i platja”.

En matèria d’habitatge, Miguel ha posat èmfasi a la proliferació de pisos turístics que està vivint la ciutat “on no existeix cap tipus de regulació al respecte”, concentrant-se sobretot a la Part Alta, Centre i Part Baixa. La CUP proposa tirar endavant una moratòria de llicències de pisos turístics “en la que ja s’hi està treballant actualment” i regular-los. A més, plantegen tirar endavant programes per fomentar la masoveria urbana i destinar la totalitat de la recaptació de la taxa turística a habitatge social.

Les anticapitalistes també proposen mesures per revertir l’explotació del litoral i “deixar de tenir l’impacte que tenen en l’entorn, com és el cas de la desembocadura del Gaià”. En aquest sentit plantegen que l’Ajuntament i la Generalitat impulsin que el bosc de la Marquesa “passi a ser de propietat i titularitat cent per cent pública”, fomentar un model de càmping “respectuós amb l’entorn” i obrir expedients sancionadors “que siguin oportuns”.

D’altra banda, l’actual Portaveu de la CUP també ha assenyalat que la major part de les propostes per desencallar equipaments a Tarragona van encaminades a l’explotació turística “mercantilitzant els equipaments i elements patrimonials”. La cupaire proposa l’elaboració d’un catàleg exhaustiu dels diferents edificis i elements patrimonials de tot el terme municipal i desenvolupar una Taula Ciutadana de discussió per decidir-ne el seu ús, “amb els suggeriments tècnics adients”.

Per l’alcaldable cupaire, tot plegat també passa per diversificar l’economia “per tal de deixar de dependre del turisme”, desestacionant l’activitat econòmica i apostant per l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, Miguel proposa cedir a cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per la transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives; treballar per ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats “com espais-test, bancs de terres, naus industrials, sòl periurbà o agrícola” i impulsar la creació de cooperatives integrals del sector de les cures.

Per últim, la diputada de la CUP-NCG, Eulàlia Reguant, ha recordat que “cap Govern de la Generalitat ha tingut ni la capacitat ni l’interès en plantejar alternatives a aquest model de país que vagin a pal·liar la triple crisi a la que estem immerses”. La diputada cupaire ha fet èmfasi a les inversions de la Generalitat previstes al territori “amb l’ampliació del Port de Tarragona, l’arribada de mes creuers i el Hard Rock”