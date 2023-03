Antimilitarisme

La campanya Banca Armada torna a la Junta d'accionistes del BBVA per denunciar els seus vincles amb el negoci de la guerra

Tres membres de la campanya Banca Armada, integrada per 9 organitzacions de tot l'Estat, han participat aquest matí en la Junta d'Accionistes del BBVA com a representants de 29 accionistes crítiques que prèviament els havien delegat el vot.

Les activistes han intervingut dirigint-se al president del banc, Carlos Torres, i a la resta d'accionistes, per denunciar les enormes inversions del BBVA en empreses armamentístiques entre els anys 2020 i 2022. L'entitat ocupa el lloc 39 en el rànquing internacional de la Banca Armada, que denuncia a les institucions financeres que més inverteixen en empreses armamentístiques.

El BBVA ha destinat gairebé 5.000 milions d'euros a companyies de la indústria armamentística. "Diners invertits, en conseqüència, al manteniment dels conflictes armats arreu del món i la vulneració de drets humans". Les activistes també han assenyalat el vincle d'aquesta indústria amb la militarització de les fronteres, a l'Estat espanyol i arreu, i el preocupant creixement de l'armament nuclear.

Gemma Amorós, activista i tècnica de la campanya a Setem Catalunya i investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, ha començat la seva intervenció amb una declaració d'intencions: “venim a denunciar la relació financera que manté el seu banc amb la indústria de la guerra i de la militarització de fronteres, i com aquest finançament els fa còmplices indiscutibles no sols de la vulneració sistemàtica de drets humans, sinó de la mort de persones tant en conflictes armats com a les fronteres d'Europa. I ho demostrarem amb dades”.

Militarització de fronteres amb els diners dels clients del BBVA

L'entitat bancària ha finançat 9 empreses relacionades amb la militarització de fronteres i països: Airbus, Boeing, General Dynamics, Honeywell International, Leonardo, Thales, el Grupo Eulen, Atos i Accenture.

Gemma Amorós ha puntualitzat la relació del BBVA amb tres d'aquestes empreses: "Des de l'any 2019, el BBVA ha adquirit 55 milions d'euros en bons i accions d'Atos, empresa especialitzada en sistemes digitals de control, seguretat, ciberseguretat i supercomputació, i que s'encarrega del Sistema Integral de Vigilància Exterior, el SIVE, que està situat per tota la costa sud d'Espanya i és el responsable de detectar i interceptar embarcacions de migrants que intenten arribar a territori espanyol”.

“El BBVA també ha concedit crèdits i préstecs per valor de 44 milions d'euros al Grup Eulen, empresa que gestiona els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants de Ceuta i Melilla, on es cometen greus violacions als drets humans com denuncien, entre altres, Amnistia Internacional”, ha afegit l'activista.

L'entitat va adquirir 37 milions d'euros en accions d'Accenture, “que ha aconseguit contractes milionaris per a desenvolupar components bàsics per al sistema de control de fronteres de la Unió Europea, com és el Sistema de Coincidència Biomètrica, que recapta informació sobre entrades i sortides de cada país, que després és compartida dins i fora de la zona Schengen”.

Amorós ha acabat el discurs amb una pregunta dirigida al president i els membres del consell d'administració: "fins quan continuaran lucrant-se del negoci de la guerra i repartint dividends tacats de sang als seus accionistes?", i amb un reclam als i les accionistes: "estem segures que a molts de vostès els incomoda i fins i tot els molesta que els seus estalvis serveixin a aquest propòsit. Ajudin-nos a demanar als dirigents aquí presents que diguin de veritat NO A LA GUERRA".

Sara Manserra, activista de la campanya, ha intervingut per a denunciar les relacions del banc amb empreses productores d'armament nuclear, malgrat estar prohibides pel dret internacional des de l'entrada en vigor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears al gener de l’any 2021.

51 països han ratificat aquest tractat internacional, que prohibeix explícitament la fabricació, el desenvolupament, l'adquisició, el magatzematge i l'emplaçament d'armes nuclears, així com prohibeix usar o amenaçar amb l'ús d'aquestes armes, i finalment, també prohibeix que s'assisteixi o s'ajudi de qualsevol forma perquè es puguin realitzar aquests actes prohibits. Manserra, ha afirmat que "finançar aquestes empreses és una forma molt clara d'assistir o ajudar al fet que les armes nuclears continuïn existint".

L'activista ha informat els assistents que el BBVA ha finançat 6 empreses relacionades amb la fabricació d'armament nuclear: Airbus, Boeing, General Dynamics, Honeywell International, Leonardo y Thales, destinant un total de 4.027 milions d'euros a través d'accions, emissió de bons, pagarés, crèdits i préstecs.

Manserra ha finalitzat la intervenció apuntant: "14 són les vegades que es podria destruir el planeta amb les armes nuclears que existeixen en el món, i 3 de cada 4 armes no es podrien fabricar sense l'ajuda d'entitats financeres com la seva".

Ha alertat que l'amenaça nuclear és cada cop més real, i ha preguntat al president i membres del consell d'administració "com pot ser que no els faci vergonya i por contribuir d'alguna manera al fet que existeixi armament que pot destruir la vida en el planeta".

Nou informe sobre el finançament de la guerra de fronteres

Coincidint amb les accions de la campanya a la Junta d'Accionistes del BBVA, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau ha fet públic avui un nou informe que revela que els principals bancs espanyols han finançat amb almenys 14.000 milions de dòlars el negoci de la militarització de fronteres.

SOBRE LA CAMPANYA BANCA ARMADA

La campanya està formada actualment per 9 organitzacions que tenen com a objectiu denunciar els vincles dels bancs convencionals amb la indústria de l'armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d'aquestes pràctiques financeres amb la vulneració dels drets humans i els conflictes internacionals. www.bancaarmada.org/

