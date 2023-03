Ensenyament

L’STEI Intersindical denuncia que no hi hagi tribunals per illes a les oposicions

La Conselleria d’Educació va anunciar que a les properes oposicions, tant les d’estabilització com les ordinàries, només hi

haurà tribunals a l’illa de Mallorca, un fet que obligarà els aspirants de Menorca i les Pitiüses a desplaçar-se a l’illa major i haver-hi de romandre, els mesos de juny i juliol, amb els elevats costos que això suposa.

L’STEI denuncia que, davant la situació de tantes persones contractades en frau de llei reconeguda per sentència europea, que es veu obligada a participar de les oposicions d’estabilització, l’Administració no els posi cap tipus de facilitat i els obligui a

haver de presentar-se obligatòriament a una illa diferent del seu lloc de residència. Una negligència que no es pot permetre de cap

manera. El sindicat rebutja també la manca de diàleg de la Conselleria d’Educació que, en cap cas, va dur als àmbits pertinents la negociació de la localització de les proves per a accedir a la condició de funcionari de carrera en qualsevol d’aquests dos processos.

L’STEI Intersindical reclama una rectificació a la Conselleria perquè hi hagi tribunals a totes les illes i perquè no carregui

damunt les espatlles del col•lectiu interí, ja de per si precaritzat, els enormes costos d’un desplaçament i un allotjament dins uns mesos en plena temporada alta.