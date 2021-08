Som Intersindical, en suport del personal TCAI per la vacunació contra la COVID19

Des de Som Intersindical, sindicat present amb dos membres a la Junta de Personal de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, us fem arribar arribar el següent comunicat en la relació amb el fet que les persones amb titulació en tècniques auxiliars d'infermeria puguin col·laborar sota prescripció mèdica i supervisió infermera en la campanya de vacunació contra la COVID19, així com la possibilitat que els membres del col·lectiu de TCAIS participin en la necessària campanya de vacunació contra la COVID-19:

Som un sindicat que defensa la totalitat dels col·lectius i estaments del personal que treballa en l’àmbit sanitari. A Som Intersindical sabem que les tasques infermeres es poden delegar però la responsabilitat és indelegable, per això creiem fermament que cal donar suport a les TCAI per diversos motius, i sempre actuant sota supervisió infermera:

1. Estem en pandèmia i calen tots els recursos humans, és important assolir la immunitat de grup com més aviat millor.

2. El col·lectiu TCAI està format i a més amb una formació específica encara, per formació acadèmica se'ls va ensenyar la tècniques d’administració intramuscular i subcutània.

3. No entrem en disputes per categories som un sindicat de i per a totes elles i prioritzem la salut comunitària i el benestar de la persona usuària de la sanitat pública.

4. Des del començament de la pandèmia, i molt abans, les TCAI han administrat insulina o heparina (fins i tot nenes i nens) sota prescripció mèdica i supervisió infermera. Qüestionar la capacitat d’injectar a les TCAI genera una alarma falsa i innecessària.

5. Des de fa molts anys en la campanya de vacunació de la grip, a les TCAI se'ls facilita la vacuna per als seus familiars i l'administrem elles, moltes ho fan cada any... creiem doncs que no hi falten raons.

Plena confiança, suport i respecte per a tot el personal TCAI que ens cuida cada dia.