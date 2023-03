lluita institucional

El grup comarcal de la CUP-AMUNT presenta una moció al Consell Comarcal de La Selva per mostrar el rebuig a la Ryder CUP2031

Ahir es va celebrar el Ple Ordinari del Consell Comarcal de La Selva i el conseller de la CUP-AMUNT Aleix Reche, va defensar la moció presentada pel seu grup.

El conseller va exposar que la Ryder Cup 2031 és una gran competició esportiva de golf que se celebra cada dos anys entre els millors golfistes dels Estats Units i Europa. Mou milers de persones i requereix una gran inversió econòmica. Per segona vegada, el PGA Golf de Catalunya de Caldes de Malavella, actualment Camiral Golf & Wellness, ha mostrat la seva predisposició per tal que aquest esdeveniment esportiu es faci en les seves instal·lacions l’any 2031.

Les característiques de les instal·lacions actuals del golf no permeten la celebració d’aquest esdeveniment i és per això que es preveu una ampliació cap a l’est, a l’altre costat de la A-2, afectant més de 100 ha de bosc i camps de conreu classificades en aquests moments com a Zona agro-forestal d’interès ecològic pel POUM de Caldes de Malavella i Sòl d’interès agrari i paisatgístic pel Pla Territorial de les Comarques Gironines. Això comporta la nova urbanització de tot aquest espai rústic, la construcció d’accessos i serveis, desforestació, eliminació de camps de conreu... En definitiva: la construcció d’un nou gran camp de Golf. La Ryder Cup, una entitat privada, farà ús d’aquestes instal·lacions de manera gratuïta durant unes setmanes i amb una promoció pagada amb diner públic. Un cop marxin, la societat propietària del Golf de Caldes iniciarà la construcció d’una gran urbanització de luxe al voltant dels camps de golf aprofitant aquesta promoció pagada entre tots.

El president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, va respondre a la moció de la CUP-AMUNT que “no hi haurà especulació urbanística perquè no hem vist cap projecte”. Per una banda diuen que no s’ha materialitzat res i per l’altra fan reserves pressupostàries tant a la Diputació de Girona com l’Estat Espanyol.

El grup comarcal d’ERC va presentar per la seva banda una esmena a la totalitat d’urgència a la moció presentada per la CUP-AMUNT en Junta de Portaveus. La moció no es va retirar, perquè estava correctament presentada en temps i forma. Esquerra va acabar optant per formular aquesta esmena a la totalitat en forma de moció. En aquesta moció aposten per tirar endavant el projecte i reclamen més informació. Des de la CUP-AMUNT veuen una “gran incoherència” en els arguments de la moció presentada per Esquerra. Una evidència més del que està passant a comarques gironines: a nivell municipal tenen un posicionament crític als macroprojectes i a nivell supramunicipal s’hi posicionen clarament a favor. Al mateix temps, des de la CUP-AMUNT es va exposar que la defensa d’Esquerra “ignora completament l’espai fluvial i les zones humides que es veuran afectades pel projecte”. ERC va respondre que “el seu llindar d’afectació és el que diu la llei”. Un altre grup comarcal va criticar les formes d’acció política d’Esquerra en aquest ple.

De moment el govern de l’Estat ja ha declarat l’esdeveniment com a Acte d’Especial Interès Públic per tal de justificar les partides pressupostàries destinades però també pensant en la requalificació dels terrenys saltant-se el POUM de Caldes de Malavella i el Pla Territorial de les Comarques Gironines amb la redacció d’un Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) en el qual ja s’està començant a treballar. Segons les últimes informacions, començaran a tramitar oficialment el PDU després de les eleccions municipals. La Diputació de Girona ja ha destinat una partida de 4 milions d’euros per a la promoció d’aquest esdeveniment. En la darrera negociació dels pressupostos del “Estado Espanyol” el PDCAT va presentar una esmena per tal que es reservés un dotació pressupostària per a aquest esdeveniment, que finalment serà de 4 milions d’euros.

En el context actual de crisi climàtica i energètica, el grup comarcal de la CUP-AMUNT ha tornat a denunciar que ERC i Junts no estan treballant per tal d’afrontar com caldria aquesta situació, ja que per una banda fan discursos en defensa del medi ambient i, per l’altra, promouen projectes especulatius que destrueixen el territori.